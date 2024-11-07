Соцсети: труп женщины нашли за гаражами в Барнауле

На месте происшествия работают полицейские

07 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Место гибели женщины / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле за гаражами у дома № 48 по улице Попова нашли труп женщины, пишет "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что тело обнаружил очевидец и вызвал полицию.

На фото видно, что труп уже накрыт пленкой, а на месте работают правоохранители.

Носит ли гибель криминальный характер, пока неизвестно.