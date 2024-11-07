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Соцсети: труп женщины нашли за гаражами в Барнауле

На месте происшествия работают полицейские

07 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Место гибели женщины / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место гибели женщины / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле за гаражами у дома № 48 по улице Попова нашли труп женщины, пишет "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что тело обнаружил очевидец и вызвал полицию.

На фото видно, что труп уже накрыт пленкой, а на месте работают правоохранители.

Носит ли гибель криминальный характер, пока неизвестно.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:23:19 07-11-2024

стопудофф в заключении будет - после распития спиртных напитков...!

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Гость

10:42:14 07-11-2024

Тоже гаражанка ?

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Гость

11:06:39 07-11-2024

Гость (10:42:14 07-11-2024) Тоже гаражанка ?... ну да, за гаражами.

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Гость

12:20:22 07-11-2024

закладку искала, да не успела. ВЕСЬ ГОРОД в закладках, почему ничего не делается-то?

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Гость

13:25:00 07-11-2024

Гость (12:20:22 07-11-2024) закладку искала, да не успела. ВЕСЬ ГОРОД в закладках, почем... Курила она там, за гаражами

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