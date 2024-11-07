Соцсети: труп женщины нашли за гаражами в Барнауле
На месте происшествия работают полицейские
07 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
Место гибели женщины / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле за гаражами у дома № 48 по улице Попова нашли труп женщины, пишет "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что тело обнаружил очевидец и вызвал полицию.
На фото видно, что труп уже накрыт пленкой, а на месте работают правоохранители.
Носит ли гибель криминальный характер, пока неизвестно.
10:23:19 07-11-2024
стопудофф в заключении будет - после распития спиртных напитков...!
10:42:14 07-11-2024
Тоже гаражанка ?
11:06:39 07-11-2024
Гость (10:42:14 07-11-2024) Тоже гаражанка ?... ну да, за гаражами.
12:20:22 07-11-2024
закладку искала, да не успела. ВЕСЬ ГОРОД в закладках, почему ничего не делается-то?
13:25:00 07-11-2024
Гость (12:20:22 07-11-2024) закладку искала, да не успела. ВЕСЬ ГОРОД в закладках, почем... Курила она там, за гаражами