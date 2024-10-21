В центре Барнаула на улице умерла женщина
На месте находятся сотрудники полиции
21 октября 2024, 16:10, ИА Амител
Труп на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru
На проспекте Строителей в Барнауле скончался человек. Как сообщает корреспондент amic.ru, труп лежит возле торговых павильонов на пересечении с Социалистическим.
На месте также находится машина патрульно-постовой службы, а само тело накрыто. Рядом с ним можно заметить женскую сумку – предположительно, умершей является пожилая женщина.
Подробности инцидента пока неизвестны. Вероятно, смерть не носит криминального характера.
00:14:20 22-10-2024
Год назад в 20 метрах также около марии - ра также умерла женщина. Амик про это писал. Какое-то странное место.