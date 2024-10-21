НОВОСТИПроисшествия

В центре Барнаула на улице умерла женщина

На месте находятся сотрудники полиции

21 октября 2024, 16:10, ИА Амител

Труп на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru
Труп на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru

На проспекте Строителей в Барнауле скончался человек. Как сообщает корреспондент amic.ru, труп лежит возле торговых павильонов на пересечении с Социалистическим.

На месте также находится машина патрульно-постовой службы, а само тело накрыто. Рядом с ним можно заметить женскую сумку – предположительно, умершей является пожилая женщина.

Подробности инцидента пока неизвестны. Вероятно, смерть не носит криминального характера.

Барнаул Происшествия утраты

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

00:14:20 22-10-2024

Год назад в 20 метрах также около марии - ра также умерла женщина. Амик про это писал. Какое-то странное место.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров