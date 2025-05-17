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В Барнауле девушка вылетела из аттракциона вместе с ремнем безопасности

Все случилось в парке "Арлекино"

17 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Аттракцион в парке "Арлекино" / Фото: "Инцидент Барнаул"
Аттракцион в парке "Арлекино" / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на аттракционе в парке "Арлекино" вылетела девушка вместе с ремнем безопасности, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

"Пострадала несильно", – рассказал горожанин.

По его словам, аттракцион – новый. После произошедшего его начали чинить.

В администрации Ленинского района каналу также сообщили, что девушка избежала серьезных повреждений. От скорой помощи она отказалась.

Аттракцион тем временем закрыли для проведения тестирования.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Кхм...

08:16:01 18-05-2025

Ну а какие претензии? Ремень безопасности же на теле?

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Гость

10:55:29 19-05-2025

Вот и уровень безопасности... Как туда детей садить?

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Гость

14:08:57 19-05-2025

Гость (10:55:29 19-05-2025) Вот и уровень безопасности... Как туда детей садить?... детей то норм, но не теть 70+ же. и это не возраст

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