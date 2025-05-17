В Барнауле девушка вылетела из аттракциона вместе с ремнем безопасности
Все случилось в парке "Арлекино"
17 мая 2025, 20:30, ИА Амител
Аттракцион в парке "Арлекино" / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на аттракционе в парке "Арлекино" вылетела девушка вместе с ремнем безопасности, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
"Пострадала несильно", – рассказал горожанин.
По его словам, аттракцион – новый. После произошедшего его начали чинить.
В администрации Ленинского района каналу также сообщили, что девушка избежала серьезных повреждений. От скорой помощи она отказалась.
Аттракцион тем временем закрыли для проведения тестирования.
08:16:01 18-05-2025
Ну а какие претензии? Ремень безопасности же на теле?
10:55:29 19-05-2025
Вот и уровень безопасности... Как туда детей садить?
14:08:57 19-05-2025
Гость (10:55:29 19-05-2025) Вот и уровень безопасности... Как туда детей садить?... детей то норм, но не теть 70+ же. и это не возраст