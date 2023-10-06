В Барнауле приставы взыскали 7,4 млн компенсации детям, пострадавшим на батуте

Исполнительное производство в отношении хозяйки аттракциона закрыто

06 октября 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Приставы закончили исполнительное производство о взыскании средств морального вреда с хозяйки батута, на котором две девочки получили травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Алтайскому краю, они добились взыскания 7,4 млн рублей.

Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года в Барнауле. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В мае 2023 года владелицу батута приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4,1 млн рублей. Краевая прокуратура позднее добилась ужесточения наказания – сумму компенсации повысили до 7,35 млн рублей, а осужденной также запретили два года заниматься деятельностью по прокату и аренде товаров для отдыха, связанной с оказанием услуг несовершеннолетним.

В краевой ФССП подчеркнули, что должница, осознавая последствия неисполнения решения суда, возместила причиненный ущерб детям в полном объеме.