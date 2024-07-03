Соцсети: в Барнауле девочка ударила парня ножом. Обновлено
Пострадавшего увезли сотрудники скорой помощи
03 июля 2024, 08:46, ИА Амител
В Барнауле девушка-подросток нанесла ножевое ранение парню, сообщила очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
Конфликт случился между домами № 67 и 69 на улице Челюскинцев.
"Девушка-подросток пырнула парня между желудком и почкой. Весь тротуар залит кровью. Девушка с ножом убежала", – рассказала горожанка.
По ее словам, друзья парня оперативно сбегали в аптеку за бинтами, другой отдал свою футболку, чтобы пострадавший не потерял много крови. Впоследствии раненого увезли на скорой. Его товарищи также сообщили, что нападавшую задержали.
Что стало причиной конфликта, не уточняется.
Обновлено в 09:58. В пресс-службе МВД Алтайского края amic.ru рассказали, что сообщение о нападении зарегистрировали в отделе полиции по Центральному району. На место происшествия оперативно прибыла полиция, все участники инцидента установлены. Сейчас с ними работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Проверка по данному факту находится на контроле у врио начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Марка Левина.
08:53:34 03-07-2024
Любовь зла. Хотела дать, а потом передумала. А он и брать не собирался.
08:53:43 03-07-2024
мразо...та
08:56:51 03-07-2024
Лохудра..
09:07:29 03-07-2024
Коля (08:56:51 03-07-2024) Лохудра.. ... Чтобы так рассуждать необходимо иметь полную информацию.
09:08:25 03-07-2024
Коля (08:56:51 03-07-2024) Лохудра.. ... Колян,тебя отшила что-ли?
08:59:53 03-07-2024
А девочка молодец,не испугалась. Парень (судя по тексту) был с друзьями,значит не просто так пырнула.
Это "Прудские", там девочкам по другому нельзя.
10:50:30 03-07-2024
Гость (08:59:53 03-07-2024) А девочка молодец,не испугалась. Парень (судя по тексту) был... насадила на перо, встала на учет, заработала статью, жизнь себе испортила так как с судимостью никуда не возьмут.
Про вузы можно забыть а про гос службу и подавно, ну да какая молодец.
Мы не знаем всей истории.
то что девка дура это факт.
10:58:18 03-07-2024
Кидо (10:50:30 03-07-2024) насадила на перо, встала на учет, заработала статью, жизнь с... С чего это можно забыть про вузы-то? Ну и да, вот прямо ваша госслужба всем подряд нужна. Ну и аргумент о том, что лучше пусть один судит, чем шестеро несут, тоже никто не отменял. Нас с вами там не было, чтобы рассуждать.
12:03:36 03-07-2024
Кидо (10:50:30 03-07-2024) насадила на перо, встала на учет, заработала статью, жизнь с... Т.е. когда тебя будут насаживать на кукан,ты будешь думать не как ножом отмахнуться,а о будущей госслужбе?
Получается,не зря мы их так ласково называем?
12:40:19 03-07-2024
Гость (12:03:36 03-07-2024) Т.е. когда тебя будут насаживать на кукан,ты будешь думать н... Забавно что тебя эта тема так интересует.
Тебе бабы не дают? бедняжка.
то-то про мысли про чужие члены.
09:09:27 03-07-2024
Да не спешите осуждать девочку, там мальчик то мигрант. Ну, что делать нашим девченкам , если этих мигрантов столько развелось, остаётся только самим себя защищать.
Осуждающие девочку, что вы думаете, что девченка просто напала на мирно гуляющую толпу мигрантов? Однозначно эти не прошенные гости её спровацировали. Нам нужно, наоборот защитить девочку, которая не побоялась дать отпор этим мигрантам, пусть знают, что мы не терпилы и ведут себя, как в гостях
09:33:33 03-07-2024
Я (09:09:27 03-07-2024) Да не спешите осуждать девочку, там мальчик то мигрант. Ну, ... где бы подробнее и поточнее узнать?
09:58:19 03-07-2024
Мусик (09:33:33 03-07-2024) где бы подробнее и поточнее узнать?... Вчера вк в местных группах, его братец с красивым невыговариваемым именем сообщал, что его брат, уже прекрасно себя чувствует .
Похоже уже готов к охоте за нашими девченками.
А русской девочке теперь предстоит сложный период, попробуй теперь докажи, что это не она на всю толпу напала, а не защищалась от этих подгорелых.
10:08:42 03-07-2024
Я (09:09:27 03-07-2024) Да не спешите осуждать девочку, там мальчик то мигрант. Ну, ... Я ни мигран! Я нови рюски!
09:31:05 03-07-2024
Почему опасные полулюди разгуливают га свободе и пристают к девушкам? Может пора вводить в школах урок самозащиты стилетом для девочек?
09:35:34 03-07-2024
Гость (09:31:05 03-07-2024) Почему опасные полулюди разгуливают га свободе и пристают к ... этак до свободного ношения короткостволов недалече. притормозите, плз.
09:40:47 03-07-2024
Мусик (09:35:34 03-07-2024) этак до свободного ношения короткостволов недалече. притормо... А может и выход? Если утырок будет знать,что нарвётся на ствол- может и голова проснётся?
09:46:11 03-07-2024
Гость (09:40:47 03-07-2024) А может и выход? Если утырок будет знать,что нарвётся на ст... Да вы, батенька, экстремист...
09:55:27 03-07-2024
Гость (09:46:11 03-07-2024) Да вы, батенька, экстремист... ...
Я не экстремист,я должен иметь право на самозащиту. Жилище значит я имею право защищать любым оружием, а своё "драгоценное" тело нет?
10:06:49 03-07-2024
Гость (09:55:27 03-07-2024) Я не экстремист,я должен иметь право на самозащиту. Жили... Кгхм... Слово "сарказм" вам незнакомо?) Увы, табличку тут не поставить.
10:41:18 03-07-2024
Гость (09:55:27 03-07-2024) Я не экстремист,я должен иметь право на самозащиту. Жили... Нет не имеет, почитайте что такое самооборона в и защита своего имущества в нашем законе.
Вы защищая себя и своё имущество нанесёте удар по голове вазой, тарелкой, или ударите кухонным ножом в порыве борьбы.
А в вашем уголовном деле будет написано что вы превысили меры необходимой самообороны, нанесли пострадавшему (и да это не вы если что пострадавший) увечья или ранения и вы дорогой за это сядете и надолго.
Вспомните девушки и двух уродов в московском метро, они на неё напали и пытались изнасиловать, на платформе ещё несколько человек было, но все стояли и смотрели, а когда девочка применила свою "осу" законную между прочим, для защиты своей жизни так на минутку, девочка ещё и по умышленному нанесению тяжких телесных пошла и до сих пор сидит.
А этим уродам что пытались её изнасиловать ничего не было, они пострадавшие.
У нас как то очень странно на всё это смотрит закон.
Какая бы не была Америка правая или нет, а вот закон о свободном ношении и применении оружия для защиты себя и своего имущества что есть в Техасе мне очень нравится.
Кол-во преступлений меньше, просто за счёт того что каждый знает что у каждого есть ствол, а возможно и не один, а возможно и целый арсенал. Поэтому сначала думают, потом ещё раз думают, и только потом делают. А те кто не думают потом как дуршлаг в госпитале лежат.
12:39:13 03-07-2024
Гость (10:41:18 03-07-2024) Нет не имеет, почитайте что такое самооборона в и защита сво... слушай ты сейчас серьезно пример приводишь? в московском метро, на платформе, куча людей смотрела и прям вот там изнасиловать пытались? ты сам то в это веришь? копни глубже немного, а может реально превысила?
09:48:02 03-07-2024
Гость (09:40:47 03-07-2024) А может и выход? Если утырок будет знать,что нарвётся на ст... спорно. скорее нет чем да.
10:02:03 03-07-2024
Гость (09:31:05 03-07-2024) Почему опасные полулюди разгуливают га свободе и пристают к ... А почему девочка с ножом по городу расхаживает? Не ночью?
10:06:27 03-07-2024
Гость (10:02:03 03-07-2024) А почему девочка с ножом по городу расхаживает? Не ночью?... а может быть она яблоки любит, а кожуру с них этим ножиком срезает?
10:11:29 03-07-2024
Гость (10:02:03 03-07-2024) А почему девочка с ножом по городу расхаживает? Не ночью?... Так есть ножики, которые холодным оружием не считаются. При их покупке в магазине даже справку от том дают)
11:16:16 03-07-2024
Гость (10:11:29 03-07-2024) Так есть ножики, которые холодным оружием не считаются. При ... а зачем вообще нож то? отвертка в кармане...
10:19:04 03-07-2024
Гость (10:02:03 03-07-2024) А почему девочка с ножом по городу расхаживает? Не ночью?... Там недалеко посудный магазин (Ю...та),купила нож (мама попросила) и несла его домой. Ещё есть вопросы?
Это что,мне теперь уже и топор из магазина до дома не донести? Да ещё днём выйду на улицу дрова колоть?!!! Страшное дело!
09:58:37 03-07-2024
Я был до определённого времени сторонником разрешения короткоствола... Но давайте будем честными- на наших свадьбах никто не лупит из гражданских версий АК типа Сайги или Вепря, среди моих знакомых почти ни у кого нет травматов... зато всё это есть у мигрантов и в южных республиках. Думаете, кто купит короткоствол первым- вы или какой-нибудь гражданин с гор? Так что не надо короткоствола!
10:30:02 03-07-2024
Гость (09:58:37 03-07-2024) Я был до определённого времени сторонником разрешения коротк... А теперь посмотрите на это с другой стороны. Вот идете вы, а вам навстречу... ну, скажем так, лицо с низкой социальной ответственностью. И лицу этому плевать, что кс запрещен, у него он нелегальный. Либо просто ножик в кармане. И он совершенно точно знает, что у вас в карманцах ничего, кроме фиги, быть не может. А вот если он будет знать, что у вас там, внезапно, может оказаться метод против Кости Сапрыкина, то задумается, а стоит ли. Впрочем, это теоретические рассуждения, этого у нас не будет никогда.
11:38:49 03-07-2024
Гость (10:30:02 03-07-2024) А теперь посмотрите на это с другой стороны. Вот идете вы, а... во первых, большинство людей только в интернетах способны выстрелить, а оружие только разозлит преступника и это оружие повернется против его владельца. это первое. второе: оружием нужно уметь пользоваться и иметь соответствующую психику. в следующий раз какой-нибудь соплюхе после пары литров пивасика не понравится, как подружка посмотрела на ее объект воздыхания и думаете не пальнет? обязательно пальнет. и таких примеров можно привести тысячи.
это приведет только к одному- росту бытовых и случайных убийств. нужно обладать мозгом воробушка, чтобы это не понимать.
13:17:42 03-07-2024
Элен без ребят (11:38:49 03-07-2024) во первых, большинство людей только в интернетах способны вы... Ну вы вообще все в кучу свалили. Во-первых, откуда оружие будет у несовершеннолетней, как вы выражаетесь, "соплюхи"? Разве что нелегальное, так это и сейчас может быть. Во-вторых, вы сначала пишете, что для того, чтобы применить оружие, нужна соответствующая психика, и это смогут не все, и тут же пишете о том, что палить будут все буквально, включая "соплюх". А так - разозлить преступника может что угодно, включая сопротивление. Предлагаете думать об Англии? Впрочем, этот спор абсолютно беспредметен, ибо в нашей стране легального оружия у населения не будет никогда.
10:40:32 03-07-2024
Гость (09:58:37 03-07-2024) Я был до определённого времени сторонником разрешения коротк... аргументы,что оружие приобретут мигранты млм бандиты - настолько глупая демагогия,что даже комментировать нечего. открою секрет: у них у всех уже есть оружие это только простым гражданам запрещено,а эти все плевали на закон и вооружены.
11:42:52 03-07-2024
Гость (10:40:32 03-07-2024) аргументы,что оружие приобретут мигранты млм бандиты - насто... Глупая демагогия как раз ваши рассуждени я о том, что у бандитов оружие есть. И вот почему- если сейчас оружие- статья и повод закрыть бандита, то при разрешении КС жулики будут владеть им на законных основаниях. Это раз, а два- законопослушные граждане, купившие КС на законных основаниях для самозащиты нет-нет да спьяну или по ревности да и применят... а жуликов мысль о том, что вот у этого паренька чисто гипотетически может быть ствол, едва ли остановит, разве что стволы будут поголовно у всех. Чего тоже, по понятным причинам, не будет.
10:01:38 03-07-2024
Чик Чик Чик кто на новенького.
Чик Чик Чик уноси готовенького.
10:11:26 03-07-2024
Обратная сторона "свободы и демократии" при "капитализме".
10:26:41 03-07-2024
Несовершеннолетняя, может обвинить в домогательстве. Тогда в суде могут разойтись путем примирения
10:27:30 03-07-2024
пырнула парня между желудком и почкой --- профессионально
17:29:54 03-07-2024
Вот пусть кому то из защитничков такая дура в жены попадется, ну или дочечка😞