Соцсети: в Барнауле девочка ударила парня ножом. Обновлено

Пострадавшего увезли сотрудники скорой помощи

03 июля 2024, 08:46, ИА Амител

Разборки в Барнауле / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле девушка-подросток нанесла ножевое ранение парню, сообщила очевидица телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

Конфликт случился между домами № 67 и 69 на улице Челюскинцев.

"Девушка-подросток пырнула парня между желудком и почкой. Весь тротуар залит кровью. Девушка с ножом убежала", – рассказала горожанка.

По ее словам, друзья парня оперативно сбегали в аптеку за бинтами, другой отдал свою футболку, чтобы пострадавший не потерял много крови. Впоследствии раненого увезли на скорой. Его товарищи также сообщили, что нападавшую задержали.

Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Обновлено в 09:58. В пресс-службе МВД Алтайского края amic.ru рассказали, что сообщение о нападении зарегистрировали в отделе полиции по Центральному району. На место происшествия оперативно прибыла полиция, все участники инцидента установлены. Сейчас с ними работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Проверка по данному факту находится на контроле у врио начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Марка Левина.