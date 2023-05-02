Соцсети: в Барнауле кто-то убивает диких уток на местном водоёме
В соцсетях просят помощи в сохранении этих птиц
02 мая 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле кто-то убивает уток, которые каждый год прилетают на водоём напротив дома № 150/2 по улице Гущина. Об этом в паблике Barnaul 22 рассказала местная жительница.
По её словом, в этом году уток там замечено мало, а при обходе 1 мая там "нашли много перьев, голов и так далее".
"Кто-то их убивает… Помогите сохранить уток!" – написала горожанка.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае расследуют массовую гибель рыбы на озере Ракиты.
09:04:51 02-05-2023
Едят.
11:08:25 02-05-2023
Гость (09:04:51 02-05-2023) Едят.... Раз есть хотят, пусть вырастят сначала, потом и едят тех, кого вырастили.
09:20:00 02-05-2023
с такими ценами скоро всех голубей поедят
09:51:37 02-05-2023
Гость (09:20:00 02-05-2023) с такими ценами скоро всех голубей поедят... В 90-е годы голубей знатно подъели, возле элеватора до этого тучные стаи сидели, потом было пусто.
11:09:05 02-05-2023
Гость (09:20:00 02-05-2023) с такими ценами скоро всех голубей поедят... Так своим трудом попробуйте вырастить тех же кур или уток. А то цены все вам велики.
11:31:16 02-05-2023
Гость (11:09:05 02-05-2023) Так своим трудом попробуйте вырастить тех же кур или уток. А... Не порите чушь, ей больно. Нравится вам выращивать кур - выращивайте. У многих нет возможности этого делать. Когда курице бошку рубите - не жалко же вам ее? Почему вы дикую утку жалеете? То же мясо.
18:12:29 02-05-2023
Гость (11:09:05 02-05-2023) Так своим трудом попробуйте вырастить тех же кур или уток. А... Ну и какие моральные уроды минусуют? Нахаляву всё хотите получить? Своим трудом вырастить лень, но на готовенькое тут же сбегаются.
09:32:39 02-05-2023
Не утки дикие-люди.
09:35:17 02-05-2023
Дык, это же съедобная водоплавающая птица. Дичь. Ее кто-то явно ловит с целью сожрать. Охотников часто ругают, что мол, голодные что ли, зачем птичек стреляете? А тут действительно кто-то их ест. Мож бомжи. Чего вам еще надо то? Мож у человека нет денег, чтобы пойти и курицу купить в магазине. Пусть тогда кормит за свой счет того же гипотетического бомжа, который этих птиц жрякает, он тогда птиц в покое оставит. Сытый голодного не поймет. Единственное надо соблюдать время сезона охоты, когда они птенцов выводят и не трогать, а так почему бы и нет?
11:10:17 02-05-2023
ыть (09:35:17 02-05-2023) Дык, это же съедобная водоплавающая птица. Дичь. Ее кто-то ... Нет денег купить - выращивать самому нужно. А воровать, да на диких охотиться - дикарство.
11:29:20 02-05-2023
Гость (11:10:17 02-05-2023) Нет денег купить - выращивать самому нужно. А воровать, да н... Где же бомж вырастит курицу, если он бомж? Он дикую утку не крал, добыл и съел. Все почестному, потрудился, чтобы ее добыть. Или может вам птички дороже людей?
09:36:03 02-05-2023
Может Власти обратят внимание!!!! статус какой озеру или территории озера и около.!!! а то это точно не собаки - потрошили видимо, может люди статуса БОМЖ? грустно, жалко и скоро вообще не останется радости и человесности вокруг. Берегите природу!
10:25:12 02-05-2023
Гость (09:36:03 02-05-2023) Может Власти обратят внимание!!!! статус какой озеру или тер... А бомжу чем питаться прикажешь? Ты его кормить будешь? Если для пропитания добывают дичь, как можно запрещать?
11:11:31 02-05-2023
Гость (10:25:12 02-05-2023) А бомжу чем питаться прикажешь? Ты его кормить будешь? Если ... Вот голубей не жалко, уток-то зачем? Их и так мало.
18:15:51 02-05-2023
Гость (10:25:12 02-05-2023) А бомжу чем питаться прикажешь? Ты его кормить будешь? Если ... Пусть работать идёт! А то как жрать, так они бомжи, а как работать, так у них лапки.
10:00:20 02-05-2023
Возможно, это реализует свои животные инстинкты охотник, который недавно здесь хвастался кучей им убитых в прошлом собак и переживающий по невозможности сейчас их стрелять по улицам. Что тут сказать, дикий народ.
10:11:20 02-05-2023
Представляю на такое реакцию жителей какого-нибудь города в Белоруссии. Это происходит не от голодания, как здесь пытаются мои земляки объяснить, а от озверения.
10:14:47 02-05-2023
Как-то раз ехал по Попова от зсв, в голове дела, куча проблем. И тут вдруг... Дорогу переходит утка с утятами в районе горбатого моста. Улица тогда ещё была односторонней до ремонта. Все машины встали и встречка и попутные. Люди улыбаются. Жизнь замерла проблемы тоже позабылись. Вот они идут, олицетворение природы в городе. А потом их всё же находятся, кто убьёт.
10:45:15 02-05-2023
Гость (10:14:47 02-05-2023) Как-то раз ехал по Попова от зсв, в голове дела, куча пробле... Свинину и говядину ты же ешь? Они мож тоже жить хотят, но находятся те, кто их убивает, чтобы ты потом из них котлету сделал или шашлык. Я не вижу разницы, если человек ради пропитания убьет домашнюю свинью или дикую утку.
11:11:12 02-05-2023
Гость (10:45:15 02-05-2023) Свинину и говядину ты же ешь? Они мож тоже жить хотят, но н... Расхожий аргумент живодёров. Так и на войне люди убивают друг друга тысячами и ордена за это получают, но пленных лечат и кормят, а гражданским со стороны противника и свою пайку отдают. Как то так. Да собственно и в жизни, одни соседской одинокой бабульке помогают, чем могут, а другие проклинают её за то, что она по простоте душевной бездомную собаку подкармливает. У каждого свой путь, по которому совесть и душа ведут. Всем добра.
11:14:00 02-05-2023
Гость (10:45:15 02-05-2023) Свинину и говядину ты же ешь? Они мож тоже жить хотят, но н... А я разницу вижу. Или ты сам вырастил кур или свиней, или ты на диких охотишься, к выращиванию которых ничего не сделал. Своим трудом растите хоть крокодилов, хоть страусов, и ешьте.
10:48:03 02-05-2023
Гость 10:14:47 :А потом всё же находятся, кто убьёт - Да, судя по прошлым полуторонедельным коментам их здесь тьма!
11:17:01 02-05-2023
Гость. (10:48:03 02-05-2023) Гость 10:14:47 :А потом всё же находятся, кто убьёт - Да, су... Давайте не путать проблему с безнадзорными собаками и диких уток. Утки на людей не нападают.
10:55:33 02-05-2023
А вы видели какие милые юные телятки, поросятки, жеребятки? какие у них глазки умненькие и носик влажный блестит.нет???...какие они игривые и жадные до ласки.... посмотрите. И никто после просмотра не откажется от сочного вкусного шашлычка иль отбивной с колетосом.
11:15:47 02-05-2023
Гость (10:55:33 02-05-2023) А вы видели какие милые юные телятки, поросятки, жеребятки?... Ты тупой или притворяешься? Жрать хочешь, выращивай САМ животных и вот их ешь. Или покупай готовых.
11:26:41 02-05-2023
Гость (11:15:47 02-05-2023) Ты тупой или притворяешься? Жрать хочешь, выращивай САМ живо... Ты походу на голову отбитый. Давай я пойду и куплю убитую дикую утку. Я ж ее купил, сам не убивал. По твоей логике такую дичь есть можно. И по домашним ждивотным. Даже если ты сам вырастишь живность и ее потом на мясо пустишь - это такое же убийство с целью пожрать. А прикинь, в Корее кто-нибудь собак разводит, чтобы их потом съесть. Собак есть можно? Тыж ее сам вырастил. Логика пипец у тебя, короче.
11:00:15 02-05-2023
Гость. (10:00:20 02-05-2023) Возможно, это реализует свои животные инстинкты охотник, кот... Зоошиза, я правила охоты соблюдаю, а тем паче в городе никогда не стреляю.
11:16:57 02-05-2023
Гость (11:00:15 02-05-2023) Зоошиза, я правила охоты соблюдаю, а тем паче в городе никог... Опаньки, прорезался любезный. Ну спасибо тебе, что хоть в городе ещё не стреляешь! А где же ты тогда хвастливо-геройски безхозных соб пачками стрелял?
11:27:48 02-05-2023
Гость (11:16:57 02-05-2023) Опаньки, прорезался любезный. Ну спасибо тебе, что хоть в го... Зоошиза, в пятый раз повторяю- в угодьях, в 200 м от жилья, любой охотник в Казахстане может стрелять бесхозных блоховозов. Правила охоты это позволяют.
11:21:29 02-05-2023
Ты тупой - ----ты дурак? или притворяешься?
11:22:01 02-05-2023
Зоошиза, я правила охоты соблюдаю----- охота, это когда ты с топором на зверя с зубами. И уж там кто кого)) а то, что ты называешь охотой, это убийство безоружного в чистом виде.
11:40:44 02-05-2023
И никто после просмотра не откажется от сочного вкусного шашлычка иль отбивной с колетосом.---- а вот убить для этого, поверь, откажется подавляющее большинство.
13:19:25 02-05-2023
Гость (11:40:44 02-05-2023) И никто после просмотра не откажется от сочного вкусного шаш... Ну это только потому что люди привыкли покупать, а раньше в первобытном обществе с голоду бы сдохли, если бы не убивали, да и скотину всегда крестьяне держали и убивали, это было нормой, это сейчас все нежные стали, котлеты уже готовыми покупают, можно позволить себе быть ложномилосердным.
13:30:24 02-05-2023
а вот убить для этого, поверь, откажется - только те кто не вырос в деревне, где ловко отрубать головы курам,гусям и пр. умеют дети с детсва
14:12:25 02-05-2023
только те кто не вырос в деревне.... Неправда, зять вырос в деревне.Раньше ходил на охоту, стрелял по уткам и зайцам . Сейчас только рыбалкой увлекается . Ружье продал, сказал ,что больше не может убивать беззащитных животных. Надо быть гуманнее к природе. Только доброта спасет мир.
14:31:34 02-05-2023
Гость (14:12:25 02-05-2023) только те кто не вырос в деревне.... Неправда, зять вырос в ... А рыб можно убивать)))), может и от удочки отказаться и от мяса, будьте гуманны до конца, а то не срастается, тут ловим, тут не ловим, но при этом едим )))
14:17:29 02-05-2023
только те кто не вырос в деревне, где ловко отрубать головы курам,гусям и пр. умеют дети с детсва---- ну так это и заметно) они вырастают, и друг друга топором и ножом ничтоже сумняшеся, По отношению к животным можно сразу понять, кто перед тобой. Не пожалел собаку, не пожалеет и человека в определенных обстоятельствах.
14:21:54 02-05-2023
раньше в первобытном обществе с голоду бы сдохли,---- что, опять туда захотел?) Так там, чуть подальше, и человечков ели)))
14:24:03 02-05-2023
Только доброта спасет мир. - от доброты все помрут с голоду - ваш выбор жуйте травку
14:26:04 02-05-2023
Утки на людей не нападают - Анатидаефобия- почитайте. реальный страх.
14:40:38 02-05-2023
В цетре Москвы, в Измайловском парке этих уток- как у нас голубей. И их никто не трогает и не жрёт, даже вьетнамцы, плотно оккупировавшие парк и устраивающие там массовые посиделки, не трогают уток... они оказались более цивилизованными, чем барнаульцы... Кстати, несколько лет назад, это озеро зарыбил карасём один местный дед... а по осени он наблюдал, как приехали вечно "голодные" с сетями и всю рыбу повычерпали. В Барнауле всегда так- потому что особая порода людишек самовывелась...
18:17:08 02-05-2023
Гость (14:40:38 02-05-2023) В цетре Москвы, в Измайловском парке этих уток- как у нас го... Так поэтому и живут в Барнауле так хреново, потому что особая порода людишек здесь расплодилась..
15:05:13 02-05-2023
Это разные вещи - стрелять по беззащитным уткам и зайцам или по свирепым обнаглевшим от безнаказанности бродячим стаям злых собак!
18:36:17 02-05-2023
Гость. (10:00:20 02-05-2023) Возможно, это реализует свои животные инстинкты охотник, кот... Так и знал,что зоошиза приплетет сюда псин.