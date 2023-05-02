Соцсети: в Барнауле кто-то убивает диких уток на местном водоёме

В соцсетях просят помощи в сохранении этих птиц

02 мая 2023, 08:30, ИА Амител



























Фото: Barnaul 22

В Барнауле кто-то убивает уток, которые каждый год прилетают на водоём напротив дома № 150/2 по улице Гущина. Об этом в паблике Barnaul 22 рассказала местная жительница.

По её словом, в этом году уток там замечено мало, а при обходе 1 мая там "нашли много перьев, голов и так далее".

"Кто-то их убивает… Помогите сохранить уток!" – написала горожанка.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае расследуют массовую гибель рыбы на озере Ракиты.