Соцсети: в Барнауле лыжник умер на Трассе здоровья
Мужчина скончался из-за проблем с сердцем
24 марта 2025, 08:15, ИА Амител
В Барнауле на Трассе здоровья лыжник скончался из-за проблем с сердцем. Со слов его дочери, спецслужбы не стали заезжать в лес, чтобы забрать тело. Об этом сообщает Barnaul 22.
В соцсетях женщина рассказала, что тело ее отца в лесу нашли не сразу. По словам горожанки, она позвонила во все спецслужбы, однако на лыжню они заезжать не стали.
"Самое страшное, что мы сами вывозили труп на своей машине! Это, конечно, очень длительная история, мы всех очень долго ждали, сначала врачей, потом полицию. <...> Больше пяти часов мы были в этом лесу и никаких вариантов помощи! <...> Врачи пришли пешком, полиция – пешком! Все – с задержкой", – написала жительница Барнаула в соцсетях.
В итоге, как рассказала горожанка, ее муж пригнал в лес свой автомобиль. На нем они вывезли тело к месту, где их ожидали сотрудники экстренных служб.
"Возможно, на трассе должны быть камеры и может дежурить скорая. <...> Я хочу, чтобы что-то изменилось, и больше такого не происходило", – заключила дочь умершего лыжника.
08:22:17 24-03-2025
Странно, так то не проблема. В крайнем случае МЧС и снегоход. А если неотложная срочная помощь понадобится?
08:41:07 24-03-2025
Гость (08:22:17 24-03-2025) Странно, так то не проблема. В крайнем случае МЧС и снегоход... А у вас полис есть? Или вы заплатили?
09:31:42 24-03-2025
Гость (08:22:17 24-03-2025) Странно, так то не проблема. В крайнем случае МЧС и снегоход... Это в кино МЧС на снегоходах и вертолётах.
В крайнем случае в Москве.
А вот эта история суровая правда жизни.
Сами бы не вывезли, так и лежал бы до лучших времён
08:22:18 24-03-2025
Физкультура лечит. Спорт калечит. Мой родственник даже до лыжни не дошел. Возле дома, в обнимку с лыжами, упал и умер.
09:33:26 24-03-2025
Гость (08:22:18 24-03-2025) Физкультура лечит. Спорт калечит. Мой родственник даже до лы... Лыжи - зло!
У меня родственник бухает, четыре инсульта, а он всё как огурец, лыжникам такого не пережить
08:32:41 24-03-2025
Это и есть истинная "забота "наших "добродетелей"?Зато ,как начнут показывать разные игрушки по спасению и вызволению,ну ,прямо,туши свет.Позор!
08:57:32 24-03-2025
От нас скрывают, или не договаривают, что спортом заниматься нужно далеко не всем и не всегда. 21 июля 1984 года Джеймс Фикс, автор книги "Бегом от инфаркта" и активный поборник здорового образа жизни, вышел на утреннюю пробежку. Хорошим это не кончилось - Фикс умер прямо на бегу от сердечного приступа.
09:13:02 24-03-2025
Гость (08:57:32 24-03-2025) От нас скрывают, или не договаривают, что спортом заниматься... Да ничо не скрывают. У каждого свое мнение, которое человек будет отстаивать до посинения - будь то простой работяга или академик.
09:18:50 24-03-2025
Гость (08:57:32 24-03-2025) От нас скрывают, или не договаривают, что спортом заниматься... а если бы курил и пил то дожил бы до 100 лет? правильно?
10:05:09 24-03-2025
Гость (09:18:50 24-03-2025) а если бы курил и пил то дожил бы до 100 лет? правильно?... -------
Бывает и так! Все зависит от наследственности и генов.
10:21:12 24-03-2025
Гость (09:18:50 24-03-2025) а если бы курил и пил то дожил бы до 100 лет? правильно?... Умер бы за тем видом деятельности, каким чаще всего занимался, с наибольшей вероятностью.
09:27:48 24-03-2025
Гость (08:57:32 24-03-2025) От нас скрывают, или не договаривают, что спортом заниматься...
Бег вреден - ни один врач его не рекомендует если что. Как минимум идут удары в позвоночник, разрушаются колени. Медицина рекомендует активную ходьбу. Еще лучше с палками так как верх туловища тоже работает. А еще лучше велосипед, но не самокат и не мокик.
12:42:54 24-03-2025
Гость (09:27:48 24-03-2025) Бег вреден - ни один врач его не рекомендует если что. ... Мне 123 года, каждый день бегаю по 28 километров. Колени не болят, приседаю 200 раз в 5 подходах.
19:17:45 24-03-2025
Гость (12:42:54 24-03-2025) Мне 123 года, каждый день бегаю по 28 километров. Колени не ... да мы поняли, таблеточку не забудьте принять
20:30:23 24-03-2025
Гость (12:42:54 24-03-2025) Мне 123 года, каждый день бегаю по 28 километров. Колени не ... Я до 70 лет пил, курил. Потом стал бегать. Счас мне 98 лет. Пробегаю по 50 км. Спину правда поставил новую титановую, силумин китайский не берите.
09:15:06 24-03-2025
8 лет назад точно такая ситуация случилась с моим папой. Бежал на лыжах, в один миг остановилось сердце. Внезапная коронарная смерть, было написано в заключении. Скорая приехала, реанимационные мероприятия проводили, но, к сожалению, безрезультатно. Возможно, зависит от места, где находился человек. Насколько оно находится в глубине леса, или более легкодоступно. Нам "повезло", если можно так сказать, рядом находилась больница на Ляпидевского и до скорой, припаркованной на асфальте, папу несли работники скорой. Итог печальный в любом случае. Семье соболезнования, сил пережить такую страшную, внезапную утрату. Я только в прошлом году смогла морально пересилить себя и прийти на лыжню здоровья, пройти мимо того трагического места.
09:18:25 24-03-2025
Может если бы не бегал, то умер раньше...?
Кто это скажет точно?
А может счастье умереть занимаясь любимым делом?...
09:24:22 24-03-2025
сколько лет было лыжнику? стаж катания?
09:58:19 24-03-2025
против спорта и физкультуры высказываются в основном те, кто этим не занимается...!
но зато у них есть своё любимое дело от которого их не оттянешь за уши...
а умереть человек может в любой момент!...
*Плохо то, что он иногда внезапно смертен...
10:02:13 24-03-2025
Ходьба с палочками самое лучшее.
11:33:31 24-03-2025
Гость (10:02:13 24-03-2025) Ходьба с палочками самое лучшее. ...
Ошибаешься и очень сильно. Это все нагрузка на позвоночник.
10:03:34 24-03-2025
Да уж, лыжня "здоровья"... Безумству храбрых поем мы песню скорее, как у Горького в песне о соколе.
10:06:18 24-03-2025
Каждый момент кто-нибудь где-нибудь умирает.
10:18:49 24-03-2025
Как мужик ушёл, достойно! Соболезнования близким.
Неприятная ситуация, конечно, с отсутствием помощи в лесу. Но хоть не запрещают пока из города выходить. А то как с детскими горками ведь могут - запретить лыжню под давлением общественности...
В идеале было бы развивать страхование для любительского спорта. Со страховых отчислений оплачивать спасателей и гражданскую ответственность. Те же аварии с велосипедами, например.
10:34:37 24-03-2025
В идеале было бы развивать страхование для любительского спорта. ---- Да да! И без оплаченных страховых взносов этих всевозможных любителей в лес не пускать! 😄
10:51:24 24-03-2025
Гость (10:34:37 24-03-2025) В идеале было бы развивать страхование для любительского спо... И на дороги общего пользования. Вполне цивилизованный подход. Плюс тест сдать по ТБ и ПДД. Охотничьи лицензии существуют же. Принцип тот же.
11:40:41 24-03-2025
Говорят, долго найти не могли. Дело было вечером и народа в лесу уже не было.
14:06:44 24-03-2025
Каждому своё время. Твой час может прийти в любой момент, независимо от обстоятельств.
18:32:04 24-03-2025
Черчиль как-то сказал- я живу долго, благодаря спорту. Никогда в жизни, ни одной минуты, им не занимался.