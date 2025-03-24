Соцсети: в Барнауле лыжник умер на Трассе здоровья

Мужчина скончался из-за проблем с сердцем

24 марта 2025, 08:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на Трассе здоровья лыжник скончался из-за проблем с сердцем. Со слов его дочери, спецслужбы не стали заезжать в лес, чтобы забрать тело. Об этом сообщает Barnaul 22.

В соцсетях женщина рассказала, что тело ее отца в лесу нашли не сразу. По словам горожанки, она позвонила во все спецслужбы, однако на лыжню они заезжать не стали.

"Самое страшное, что мы сами вывозили труп на своей машине! Это, конечно, очень длительная история, мы всех очень долго ждали, сначала врачей, потом полицию. <...> Больше пяти часов мы были в этом лесу и никаких вариантов помощи! <...> Врачи пришли пешком, полиция – пешком! Все – с задержкой", – написала жительница Барнаула в соцсетях.

В итоге, как рассказала горожанка, ее муж пригнал в лес свой автомобиль. На нем они вывезли тело к месту, где их ожидали сотрудники экстренных служб.