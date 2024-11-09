Соцсети: в Барнауле на Горе сбили женщину с ребенком. Обновлено

По информации очевидца, пострадавших увезла скорая

09 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Горе легковой автомобиль сбил женщину и ребенка, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его информации, ДТП случилось возле магазина "Мария-Ра". Точный адрес свидетель аварии не назвал, но другие горожане в комментариях пишут, что речь идет о пересечении переулка Карева и улицы Фомина.

После столкновения иномарка врезалась в здание, а пострадавших пешеходов увезла скорая.

Информации об их состоянии и других подробностей пока нет.

Обновлено. По данным ГАИ Барнаула, ДТП случилось 8 ноября по переулку Карева, 61. Предварительно установили, что 43-летняя автомобилистка на Toyota RAV4 при повороте на парковку наехала на 47-летнюю женщину, шедшую по тротуару. В результате горожанка пострадала. Ей оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась. Информация о якобы пострадавшем ребенке не уточняется.