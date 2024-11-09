Соцсети: в Барнауле на Горе сбили женщину с ребенком. Обновлено
По информации очевидца, пострадавших увезла скорая
09 ноября 2024, 10:00, ИА Амител
В Барнауле на Горе легковой автомобиль сбил женщину и ребенка, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По его информации, ДТП случилось возле магазина "Мария-Ра". Точный адрес свидетель аварии не назвал, но другие горожане в комментариях пишут, что речь идет о пересечении переулка Карева и улицы Фомина.
После столкновения иномарка врезалась в здание, а пострадавших пешеходов увезла скорая.
Информации об их состоянии и других подробностей пока нет.
Обновлено. По данным ГАИ Барнаула, ДТП случилось 8 ноября по переулку Карева, 61. Предварительно установили, что 43-летняя автомобилистка на Toyota RAV4 при повороте на парковку наехала на 47-летнюю женщину, шедшую по тротуару. В результате горожанка пострадала. Ей оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась. Информация о якобы пострадавшем ребенке не уточняется.
10:06:59 09-11-2024
Бесы
10:11:07 09-11-2024
А Павловский тракт - Фурманова кого сбили? Камри без морды стоит.
12:47:21 09-11-2024
Тёте нужно было смотреть по сторонам, прежде чем ребенка переводить!!!
16:31:19 09-11-2024
Гость (12:47:21 09-11-2024) Тёте нужно было смотреть по сторонам, прежде чем ребенка пер... водятлам надо смотреть по сторонам и скорость снижать а не глазками хлопать да педальку по сильнее жать боясь не успеть куда либо
16:36:49 09-11-2024
Гость (12:47:21 09-11-2024) Тёте нужно было смотреть по сторонам, прежде чем ребенка пер... "...наехала на 47-летнюю женщину, шедшую по тротуару. "