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Соцсети: в Барнауле на Горе сбили женщину с ребенком. Обновлено

По информации очевидца, пострадавших увезла скорая

09 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Горе легковой автомобиль сбил женщину и ребенка, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его информации, ДТП случилось возле магазина "Мария-Ра". Точный адрес свидетель аварии не назвал, но другие горожане в комментариях пишут, что речь идет о пересечении переулка Карева и улицы Фомина.

После столкновения иномарка врезалась в здание, а пострадавших пешеходов увезла скорая.

Информации об их состоянии и других подробностей пока нет.

Обновлено. По данным ГАИ Барнаула, ДТП случилось 8 ноября по переулку Карева, 61.  Предварительно установили, что 43-летняя автомобилистка на Toyota RAV4 при повороте на парковку наехала на 47-летнюю женщину, шедшую по тротуару. В результате горожанка пострадала. Ей оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась. Информация о якобы пострадавшем ребенке не уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

10:06:59 09-11-2024

Бесы

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Гость

10:11:07 09-11-2024

А Павловский тракт - Фурманова кого сбили? Камри без морды стоит.

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Гость

12:47:21 09-11-2024

Тёте нужно было смотреть по сторонам, прежде чем ребенка переводить!!!

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Дятел

16:31:19 09-11-2024

Гость (12:47:21 09-11-2024) Тёте нужно было смотреть по сторонам, прежде чем ребенка пер... водятлам надо смотреть по сторонам и скорость снижать а не глазками хлопать да педальку по сильнее жать боясь не успеть куда либо

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Гость

16:36:49 09-11-2024

Гость (12:47:21 09-11-2024) Тёте нужно было смотреть по сторонам, прежде чем ребенка пер... "...наехала на 47-летнюю женщину, шедшую по тротуару. "

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