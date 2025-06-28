Соцсети: барнаульские дачники толкали маршрутку, у которой закончился бензин
Произошедшее попало на видео
28 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Дачники толкают маршрутку / Кадр из видео: "В курсе 22"
В Барнауле пассажиры дачного маршрута № 151 толкали автобус до автозаправочной станции, сообщает "В курсе 22".
Все случилось 28 июня. Маршрутке немного не хватило бензина до заправки.
"Вот так мы едем с дачи. Автобус приходится толкать. Не хватило нам бензина до заправки", — прокомментировала автор ролика произошедшее.
Ранее барнаульцы пожаловались на водителей и грязь в автобусах № 109.
17:31:06 28-06-2025
Как присесть на сиденье так первые. Как толкать в сторону. Мне было 12 лет и мы с мамой толкали шестерку по грязи в лесу. Отец за рулем.
18:52:32 28-06-2025
Гость (17:31:06 28-06-2025) Как присесть на сиденье так первые. Как толкать в сторону... Так поди свою толкали?