Соцсети: барнаульские дачники толкали маршрутку, у которой закончился бензин

Произошедшее попало на видео

28 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Дачники толкают маршрутку / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле пассажиры дачного маршрута № 151 толкали автобус до автозаправочной станции, сообщает "В курсе 22".

Все случилось 28 июня. Маршрутке немного не хватило бензина до заправки.

"Вот так мы едем с дачи. Автобус приходится толкать. Не хватило нам бензина до заправки", — прокомментировала автор ролика произошедшее.

Ранее барнаульцы пожаловались на водителей и грязь в автобусах № 109.