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Соцсети: барнаульские дачники толкали маршрутку, у которой закончился бензин

Произошедшее попало на видео

28 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Дачники толкают маршрутку / Кадр из видео: "В курсе 22"
Дачники толкают маршрутку / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле пассажиры дачного маршрута № 151 толкали автобус до автозаправочной станции, сообщает "В курсе 22".

Все случилось 28 июня. Маршрутке немного не хватило бензина до заправки.

"Вот так мы едем с дачи. Автобус приходится толкать. Не хватило нам бензина до заправки", — прокомментировала автор ролика произошедшее.

Ранее барнаульцы пожаловались на водителей и грязь в автобусах № 109.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 2

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Гость

17:31:06 28-06-2025

Как присесть на сиденье так первые. Как толкать в сторону. Мне было 12 лет и мы с мамой толкали шестерку по грязи в лесу. Отец за рулем.

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Гость

18:52:32 28-06-2025

Гость (17:31:06 28-06-2025) Как присесть на сиденье так первые. Как толкать в сторону... Так поди свою толкали?

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