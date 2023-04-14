Женщина-водитель протаранила торговые ряды в Барнауле

Причины неизвестны, но комментаторы в соцсетях предполагают, что она могла перепутать педали

14 апреля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина-водитель врезалась в торговые ряды на Докучаево в Барнауле. Снимки с места аварии опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

Что стало причиной подобной "парковки" – достоверно неизвестно, однако комментаторы предположили, что женщина просто перепутала педали.

Напомним, что утром 13 апреля на улице Челюскинцев фура сбила пенсионерку. В результате ДТП её доставили в больницу с травмами, пострадавшей потребовалась госпитализация. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.