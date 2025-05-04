Соцсети: в Барнауле телевизор едва не упал на ребенка из окна многоэтажки

Местные жители отмечают, что это происходит не впервые

04 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Выпавший из окна телевизор / Фото: "В курсе 22"

В центре Барнаула из окна многоэтажки выпал телевизор и приземлился в нескольких сантиметрах от ребенка. Об этом сообщает "В курсе 22".

Инцидент произошел возле дома по улице Партизанской, 203. Со слов местных жителей, первое аналогичное происшествие случилось зимой. Техника чуть не упала на ребенка, который в этот момент находился на улице.

"На месте красного ведерка стоял ребенок! У меня вопрос: соседи, вы вообще нормальные? Вы понимаете, чем могла закончиться ситуация?" – возмутились барнаульцы.

Запись с камеры видеонаблюдения / Фото: "В курсе 22"

Позже выяснилось, что телевизор принесли в подъезд и сбросили с верхнего этажа двое детей. Момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Что послужило мотивом их действий – неизвестно.

Напомним, 2 мая в Барнауле из окна пятого этажа выпала девочка. Предварительно установлено, что ребенок находился дома один, пока мама ушла в магазин. Девочка вышла на застекленный балкон, залезла на стул и выпала из открытого окна. Ребенка госпитализировали. Прокуратура и Следственный комитет по региону проводят проверку.