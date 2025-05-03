В Барнауле девочка выпала из окна пятого этажа
Пятилетнего ребенка госпитализировали
03 мая 2025, 10:50, ИА Амител
В Барнауле 2 мая пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.
"Предварительно установлено, что ребенок находился дома один, пока мама ушла в магазин. Девочка зашла на застекленный балкон, залезла на стул и выпала из открытого окна", – рассказали в СК.
Ребенка госпитализировали.
Следователи проводят доследственную проверку по признакам статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура Октябрьского района также проводит проверку.
В апреле девочка выпала из окна на четвертом этаже в Бийске.
11:26:08 03-05-2025
Жуть.
20:24:56 03-05-2025
ой какой ужас! надеюсь, малышка окажется счастливицей и с ней будет все в порядке.
02:00:30 04-05-2025
Элен без ребят (20:24:56 03-05-2025) ой какой ужас! надеюсь, малышка окажется счастливицей и с н... как так? подумай с ПЯТОГО этажа упасть? инвалидность самый лайтовый исход
08:01:55 04-05-2025
Гость (02:00:30 04-05-2025) как так? подумай с ПЯТОГО этажа упасть? инвалидность самый л...
Думать там нечем.
15:49:30 04-05-2025
Элен без ребят (20:24:56 03-05-2025) ой какой ужас! надеюсь, малышка окажется счастливицей и с н... типа упала с 10 000 м на сосны и выжила? ну да, мало-ли. может там и так.
20:27:14 03-05-2025
не понимаю, как иметь маленького ребенка, не иметь защиты на окнах. как вообще такое возможно в наше время? это же копеечная цена по сравнению с возможной трагедией.
12:06:49 04-05-2025
Мать жалко.