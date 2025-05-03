В Барнауле девочка выпала из окна пятого этажа

Пятилетнего ребенка госпитализировали

03 мая 2025, 10:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 2 мая пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже, сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.

"Предварительно установлено, что ребенок находился дома один, пока мама ушла в магазин. Девочка зашла на застекленный балкон, залезла на стул и выпала из открытого окна", – рассказали в СК.

Ребенка госпитализировали.

Следователи проводят доследственную проверку по признакам статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности").

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура Октябрьского района также проводит проверку.

В апреле девочка выпала из окна на четвертом этаже в Бийске.