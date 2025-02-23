Соцсети: в барнаульском троллейбусе мужчина самоудовлетворялся и преследовал девушек
Инцидент случился накануне вечером
23 февраля 2025, 10:42, ИА Амител
Жительницы Барнаула пожаловались на мужчину, который самоудовлетворялся у всех на глазах в общественном транспорте. Их историю опубликовал канал "Инцидент Барнаул".
По их словам, инцидент произошел в троллейбусе № 7 около 20:00 22 февраля. Заметив неадекватное поведение, девушки попытались отсесть от пассажира, однако он преследовал их.
"Он должен был выйти на Кардиоцентре, но вышел с нами на две остановки раньше. Сказали об этом кондуктору, в ответ лишь услышали, что, мол, ну пьяный или под чем-то, дальнейших действий не последовало", – добавили горожанки.
Отмечается, что мужчина был в короткой куртке красно-синего цвета и кожаной ушанке. Обращались ли девушки в полицию по этому поводу – не уточняется.
10:57:45 23-02-2025
Прижало видно не слабо, ну а девушки могли бы и пригласить паренька на чашку чая, от них не убыло бы😎🍾🤗
11:58:35 23-02-2025
Сергей (10:57:45 23-02-2025) Прижало видно не слабо, ну а девушки могли бы и пригласить п...
Ну так пригласи. На чай. От тебя бы тоже не убыло, умник
13:48:57 23-02-2025
Жительница Барнео (11:58:35 23-02-2025) Ну так пригласи. На чай. От тебя бы тоже не убыло, умник...
ну и пригласил бы, если бы в это время ехал!
18:17:52 23-02-2025
Гость (13:48:57 23-02-2025) ну и пригласил бы, если бы в это время ехал! ... Ну так поезди, вдруг повезет и вы встретите друг друга.
11:41:50 23-02-2025
Изнасиловал - недовольны, самоудовлетворялся - недовольны... Может, проблема в вас самих?
12:53:33 23-02-2025
Гость (11:41:50 23-02-2025) Изнасиловал - недовольны, самоудовлетворялся - недовольны...... Еще не весна вроде. Откуда вы повылазили?
15:06:27 23-02-2025
Гость (12:53:33 23-02-2025) Еще не весна вроде. Откуда вы повылазили?... Потеплело раньше времени. Вот и оттаяли...
20:27:12 23-02-2025
Гость (15:06:27 23-02-2025) Потеплело раньше времени. Вот и оттаяли...... Они не особо и замерзали, вы посмотрите внимательно сколько ходит шестивольтовых, на Новом рынке ходит тип против дверей боксировать начинает периодически. И это сейчас не шутка была.
16:28:28 23-02-2025
Вопрос !
А что должна было сделать кондуктор ?
А. Сделать замечание
Б. Вызвать полицию
В. Вызвать людей в белых халатах
Г. Высадить
Д. ( пошлый вариант)
17:58:33 23-02-2025
все понимаю, ужасаюсь (избави нас , Боже, от подобного), но как это могло произойти в ТРОЛЛЕЙБУСЕ в восемь (!!!!!!!!!) вечера да еще в районе кардиоцентра?????????. Регулярно уезжаю с этой остановки, и регулярно в районе 6 часов вечера кондуктор кричит "Троллейбус идет в парк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", около 8 вечера НЕТ ТРОЛЛЕЙБУСОВ на этой остановке!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Видимо, это был пришелец с другой планеты и в нем ехал....ну, не знаю, как назвать данного неадеквата, может, на ихней планете подобная фигня повсеместно практикуется в троллейбусах....а девушек жаль, сочувствую....
18:16:44 23-02-2025
любительница джинсов (17:58:33 23-02-2025) все понимаю, ужасаюсь (избави нас , Боже, от подобного), но ... Вы правда только джинсы любите? Может быть вы еще и блондинка к тому же?
Вы уезжаете в районе 18 часов, а потом за вами электричество выключают и жизнь замирает, а включают его только на следующее утро?? Просто вы попадаете на смену, у которой рабочий день заканчивается. Но за ними еще бегают рогатые.
20:07:06 23-02-2025
Восхитительно! Человек с погонялом «любительница джинсов» пишет про ихние. Барнаул точно столица мира. Что касается содержания новостной ленты и комментариев местных на нее, то все чуточку худше. Воспринимать описанное в новости как повод поржать - признак плохого воспитания. Это априори неприемлемое поведение. Жаль, что в салоне ОТ не нашлось никого кто смог бы выполнить гражданский долг и всечь извращенцу.
23:24:29 23-02-2025
Гость (20:07:06 23-02-2025) Восхитительно! Человек с погонялом «любительница джинсов» пи... Да ну нафиг! Потом сидеть из-за него! Такими должна полиция заниматься. В троллейбусе могли быть несовершеннолетние, пусть полиция ищет извращенца и принимает меры. Камеры есть всюду.