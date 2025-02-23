Соцсети: в барнаульском троллейбусе мужчина самоудовлетворялся и преследовал девушек

Инцидент случился накануне вечером

23 февраля 2025, 10:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / Мужчина в троллейбусе

Жительницы Барнаула пожаловались на мужчину, который самоудовлетворялся у всех на глазах в общественном транспорте. Их историю опубликовал канал "Инцидент Барнаул".

По их словам, инцидент произошел в троллейбусе № 7 около 20:00 22 февраля. Заметив неадекватное поведение, девушки попытались отсесть от пассажира, однако он преследовал их.

"Он должен был выйти на Кардиоцентре, но вышел с нами на две остановки раньше. Сказали об этом кондуктору, в ответ лишь услышали, что, мол, ну пьяный или под чем-то, дальнейших действий не последовало", – добавили горожанки.

Отмечается, что мужчина был в короткой куртке красно-синего цвета и кожаной ушанке. Обращались ли девушки в полицию по этому поводу – не уточняется.