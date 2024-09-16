Соцсети: в Бийске из-за ЧП на заводе погибли две женщины

Расследованием занимаются правоохранительные органы

16 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

На Бийском заводе железобетонных изделий 12 сентября погибли две сотрудницы, пишет паблик "Бийск 22" со ссылкой на предприятие.

"На заводе произошла трагедия, в результате которой погибли две сотрудницы. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Дополнительно на заводе создана внутренняя комиссия для детального изучения обстоятельств происшествия", – сказано в сообщении.

Также на заводе добавили, что до окончания расследования "рано говорить" о причинах произошедшего.

В то же время в комментариях один из горожан рассказал, что на женщин упала бетонная балка, которую они красили.