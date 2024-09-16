Соцсети: в Бийске из-за ЧП на заводе погибли две женщины
Расследованием занимаются правоохранительные органы
16 сентября 2024, 08:30, ИА Амител
Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com
На Бийском заводе железобетонных изделий 12 сентября погибли две сотрудницы, пишет паблик "Бийск 22" со ссылкой на предприятие.
"На заводе произошла трагедия, в результате которой погибли две сотрудницы. Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Дополнительно на заводе создана внутренняя комиссия для детального изучения обстоятельств происшествия", – сказано в сообщении.
Также на заводе добавили, что до окончания расследования "рано говорить" о причинах произошедшего.
В то же время в комментариях один из горожан рассказал, что на женщин упала бетонная балка, которую они красили.
08:36:52 16-09-2024
на женщин упала бетонная балка, которую они красили --- ну да есть вопросы
01:15:56 17-09-2024
а могли бы эти женщины каждая родить по 2 ребенка!