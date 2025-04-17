Соцсети: в рубцовскую гимназию № 8 поступило сообщение о минировании

Эвакуировать школьников начали во время проведения ВПР

17 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Стадион у гимназии № 8 / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске школьников, учителей и другой персонал эвакуировали из гимназии № 8. По словам очевидцев, в школу поступило сообщение о минировании. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".

Как утверждают в телеграм-канале, детей начали эвакуировать во время проведения ВПР. Со слов подписчиков паблика, сначала никто не понимал, что происходит:

"Во время ВПР началась эвакуация всех школьников. Никто не знал, что происходит. Выбегали без курток, учителя их выносили. Время спустя разрешили забрать вещи, оставшиеся в классе. Позже узнали о поступившем сообщении о минировании, всех отпустили", – поделились очевидцы.

Официальной информации по поводу произошедшего пока нет.

Напомним, за 2024 год в учреждения Алтайского края поступило 128 ложных сообщений о минировании. В региональном управлении УФСБ России отметили, что главная цель таких провокаторов – парализовать работу "минированного" объекта, создать панику и заработать на этом. За заведомо ложную информацию об акте терроризма они становятся фигурантами уголовных дел по статье 207 УК РФ, согласно которой преступнику может грозить штраф до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до десяти лет.