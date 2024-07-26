В Барнауле проверили два маршрута, где "скрывают" от пассажиров терминалы

Как выяснилось в ходе рейда, терминалы имеются в каждом автобусе, но не все водители их предоставляют

26 июля 2024, 16:43, ИА Амител

Проверка общественного транспорта / Фото: barnaul.org

В Барнауле сотрудники администрации города и Госавтоинспекция проверили маршруты № 47 и 76 и выяснили, что в автобусах есть терминалы для оплаты проезда, но не все водители предоставляют их пассажирам, сообщает мэрия.

Напомним, ранее сообщили, что для оплаты проезда в автобусах № 47 и 76 установили терминалы, оплатить проезд картой на этих маршрутах можно уже с 23 июля. Однако, как выяснилось через несколько дней, салоны в автобусах увешаны надписями об отсутствии терминалов.

В ходе рейда было установлено, что терминалы имеются в каждом автобусе, но не все водители их предоставляют. Этот вопрос взял на особый контроль комитет по дорожному хозяйству и транспорту.