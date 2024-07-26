НОВОСТИТранспорт

В Барнауле проверили два маршрута, где "скрывают" от пассажиров терминалы

Как выяснилось в ходе рейда, терминалы имеются в каждом автобусе, но не все водители их предоставляют

26 июля 2024, 16:43, ИА Амител

Проверка общественного транспорта / Фото: barnaul.org
Проверка общественного транспорта / Фото: barnaul.org

В Барнауле сотрудники администрации города и Госавтоинспекция проверили маршруты № 47 и 76 и выяснили, что в автобусах есть терминалы для оплаты проезда, но не все водители предоставляют их пассажирам, сообщает мэрия.

Напомним, ранее сообщили, что для оплаты проезда в автобусах № 47 и 76 установили терминалы, оплатить проезд картой на этих маршрутах можно уже с 23 июля. Однако, как выяснилось через несколько дней, салоны в автобусах увешаны надписями об отсутствии терминалов.

В ходе рейда было установлено, что терминалы имеются в каждом автобусе, но не все водители их предоставляют. Этот вопрос взял на особый контроль комитет по дорожному хозяйству и транспорту.

"С перевозчиком проведена претензионная работа. До понедельника будут устранены все недочеты и сняты наклейки и таблички о проезде без терминала. Если водитель не предоставит вам терминал, запишите номер автобуса и отправьте в группу комитета по дорожному хозяйству и транспорту. В дальнейшем в адрес перевозчиков будут направлены претензии. Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены", – указали в мэрии.

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт проверки

Комментарии 14

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Гость

16:53:10 26-07-2024

Перевозчик может в суд подать на проверяющих, нет такого закона который обязывает обслуживать клиентов по терминалу. --- Магазин должен обеспечивать покупателям возможность безналичного расчёта, в случае если его выручка за предыдущий год составила больше 20 млн руб.

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Гость

17:11:16 26-07-2024

Гость (16:53:10 26-07-2024) Перевозчик может в суд подать на проверяющих, нет такого зак... Какой магазин, иди проспись

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Гость

19:29:25 26-07-2024

Гость (17:11:16 26-07-2024) Какой магазин, иди проспись... Какая разница магазин или перевозчик, в обоих случаях это частный предприниматель, это не государственное предприятие, для частных предпринимателей закон один, для государственных предприятий другой, тебе и просыпаться не надо, тебе все равно не поможет.

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Гость

20:03:25 26-07-2024

Гость (17:11:16 26-07-2024) Какой магазин, иди проспись... Согласно Закону о защите прав потребителей те перевозчики, выручка которых за прошлый год составила свыше 20 млн. руб. просто обязаны обеспечить своим пассажирам варианты оплаты проезда на выбор. ---- Так понятнее, читаем законы.

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RUSSKIY

19:42:15 26-07-2024

Гость (16:53:10 26-07-2024) Перевозчик может в суд подать на проверяющих, нет такого зак... Судя по размерам взяток, которые перевозчики дают шеломенцевым, выручка у них далеко за 20 миллионов...

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Гость

11:00:45 27-07-2024

RUSSKIY (19:42:15 26-07-2024) Судя по размерам взяток, которые перевозчики дают шеломенцев... Информация о выручке находиться в налоговой, а что если там цифры меньше.

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Гость

14:30:46 27-07-2024

Гость (11:00:45 27-07-2024) Информация о выручке находиться в налоговой, а что если там ... Ага. Себе в убыток работают. И как им это не надоедает😂

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Гость

07:36:22 27-07-2024

Гость (16:53:10 26-07-2024) Перевозчик может в суд подать на проверяющих, нет такого зак... Есть контракт. Не исполняют условия, штрафные санкции, или расторжение. А про устные замечания вряд-ли в контракте прописано.

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Гость

17:10:16 26-07-2024

Нет терминала, не работает - проезд бесплатный. В новых автобусах 1 и 10 тоже терминалы на поручнях постоянно не работают

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Гость

14:32:13 27-07-2024

Гость (17:10:16 26-07-2024) Нет терминала, не работает - проезд бесплатный. В новых авто...
Потому что новоявленные горожане не в состоянии научиться ими пользоваться. Селюки реально достали уже!

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Гога

21:57:52 26-07-2024

В 57 и в 53 сбоев не было.

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Марина С.Ф.

14:53:09 28-07-2024

Неужели так принципиально наличие терминала...
Лучше контролировать техническое состояние транспорта, чтобы было безопасно ездить. А то страшно когда всё гремит и стучит, кажется что вот-вот развалится...

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гость

07:16:49 29-07-2024

25 маршрут проверьте.

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Гость

09:39:47 29-07-2024

гость (07:16:49 29-07-2024) 25 маршрут проверьте. ... Если проверят, то вообще закроются

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