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Соцсети: водитель пострадал в результате ДТП в центре Барнаула

Раненого увезли в больницу

14 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: Страховой аварком / "В курсе 22"
ДТП в Барнауле / Фото: Страховой аварком / "В курсе 22"

В Барнауле на пересечении улиц Ползунова и Максима Горького произошло ДТП, сообщает "В курсе 22".

Участниками аварии стали две легковушки. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Со слов очевидцев, одного из водителей увезли в больницу.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется.

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Musik

23:02:50 14-12-2024

МЧС - уважуха.
Без просыпу.

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