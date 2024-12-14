Соцсети: водитель пострадал в результате ДТП в центре Барнаула
Раненого увезли в больницу
14 декабря 2024, 14:30, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: Страховой аварком / "В курсе 22"
В Барнауле на пересечении улиц Ползунова и Максима Горького произошло ДТП, сообщает "В курсе 22".
Участниками аварии стали две легковушки. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.
Со слов очевидцев, одного из водителей увезли в больницу.
При каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется.
23:02:50 14-12-2024
МЧС - уважуха.
Без просыпу.