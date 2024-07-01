Соцсети: водитель сбил столб и бросил машину в Барнауле
Авария произошла в поселке Южном
01 июля 2024, 06:41, ИА Амител
Брошенное авто / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель сбил столб и скрылся с места ДТП в поселке Южном. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Авария произошла около 23:15 возле дома по адресу Чайковского, 43. Автомобилист протаранил конструкцию по неизвестной причине. Свидетели утверждают, что водитель бросил машину и скрылся.
Обстоятельства происшествия выясняются.
09:04:41 01-07-2024
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