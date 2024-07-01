НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: водитель сбил столб и бросил машину в Барнауле

Авария произошла в поселке Южном

01 июля 2024, 06:41, ИА Амител

Брошенное авто / Фото: "Инцидент Барнаул"
Брошенное авто / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель сбил столб и скрылся с места ДТП в поселке Южном. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Авария произошла около 23:15 возле дома по адресу Чайковского, 43. Автомобилист протаранил конструкцию по неизвестной причине. Свидетели утверждают, что водитель бросил машину и скрылся.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

09:04:41 01-07-2024

Из серии. Не пойман - не вор...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров