Соцсети: водитель сбил столб и бросил машину в Барнауле

Авария произошла в поселке Южном

01 июля 2024, 06:41, ИА Амител

Брошенное авто / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель сбил столб и скрылся с места ДТП в поселке Южном. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Авария произошла около 23:15 возле дома по адресу Чайковского, 43. Автомобилист протаранил конструкцию по неизвестной причине. Свидетели утверждают, что водитель бросил машину и скрылся.

Обстоятельства происшествия выясняются.