Соцсети: женщина пострадала в массовой ночной драке в Барнауле
По словам очевидцев, пострадавшую доставили на скорой в больницу с сильными побоями и осколками стекла в лице
22 октября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Минувшей ночью возле дома на проспекте Ленина, 163, в Барнауле произошла массовая драка. Кадры конфликта опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, неизвестные жестоко избили женщину, которая была в нетрезвом виде, а также мужчин, которые, вероятно, хотели за нее заступиться. Пострадавшую доставили на скорой в больницу с сильными побоями и осколками стекла в лице.
Причина конфликта, а также точное число пострадавших неизвестны.
10:25:03 22-10-2023
Причина этого происшествия: этиловый спирт который так работает и очень доступен в любом виде.
10:33:00 22-10-2023
Вот это я понимаю выходные, а не тупо суши и сериальчик. Где только люди берут мотивацию
10:34:39 22-10-2023
На видео сказали что эта баба сама виновата
15:13:04 22-10-2023
Гость (10:34:39 22-10-2023) На видео сказали что эта баба сама виновата... У преступников всегда жертва виновата. Не так оделась, не так посмотрела, не так ходит.
11:37:05 22-10-2023
Ленина,163 - это не дом, а пивнушка с "номерами" наверху. Часто на стоянке перед зданием автомобили охранной Сотни. Перед входом зимой весь снег в радиусе 1,5м был в крови. Криминальное место.
13:23:44 22-10-2023
Гость (11:37:05 22-10-2023) Ленина,163 - это не дом, а пивнушка с "номерами" наверху. Ча... Ну и закрыть его нафиг. Чё местные-то не катают жалобы? Или сами там столуются?
21:52:52 22-10-2023
Гость (13:23:44 22-10-2023) Ну и закрыть его нафиг. Чё местные-то не катают жалобы? Или ... Да не раз жаловались, там даже пожар был. Но, похоже, у них "крутая крыша". При Новикове вроде пытались разобраться с гаражом за строением, ничего не вышло. Дело в том, что там пролегает междворовая дорога. по ней лет 50 ходили люди, дети в школу. Но после реконструкции хозяева здания загородили дорогу и присоединили гараж. Доводилось видеть, как близживущие дети (примерно 5-6 класс, с ранцами) перелезали через эти 2 забора, чтобы добраться до учебного заведения. Зимой часто чистят крыши на четной стороне Ленинского именно в сторону проспекта, так как здесь северный скат и скапливаются сугробы. Тротуар перекрывают, люди идут прямо по проезжей части пр. Ленина, практически под колесами автомобилей. А так могли бы по дворовой дороге, но №163 заблокировали оградами часть и там всякий хлам и мусор.
15:09:30 22-10-2023
Гость (11:37:05 22-10-2023) Ленина,163 - это не дом, а пивнушка с "номерами" наверху. Ча... Раньше был Фикс-прайс, порядок. Потом Фикс выгнали, запустили пивнушку и началось чёрте-что.
15:26:24 22-10-2023
Уберите рассадник зла - пивнушку! Вместо круглосуточной пивнушки было бы отлично разместить "Ярче". Все местные жители были бы рады.
07:27:02 23-10-2023
неизвестные жестоко избили --- и ведь от армии как то мажутся, наверное судимостями