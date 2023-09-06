Чем закончилось дело о смертельной драке на Старом базаре и кого по нему наказали

5 сентября суд дал второму участнику драки на Старом базаре два года условно

06 сентября 2023, 08:01, Антон Дегтярев

Дмитрий Лопатин / Фото: amic.ru

Резонансное дело о драке на Старом базаре в Барнауле, наконец, завершилось. Еще в 2022 году шесть лет лишения свободы дали Михаилу Старцеву, от рук которого погиб барнаулец Павел Рохлов. А 5 сентября суд вынес приговор еще и зачинщику конфликта Дмитрию Лопатину. Журналист amic.ru присутствовал на последнем судебном заседании по делу Лопатина в Центральном районном суде и узнал, довольны ли стороны приговором и будут ли они подавать апелляции.

Что это за драка?

Драка на Старом базаре произошла еще три года назад – 26 июля 2020 года. В тот день Михаил Старцев в компании Лилии Ворогушиной и Лианы Лютовой приехал на такси к кафе "Винотека", которое находилось в здании Старого базара. Вскоре у них началась перепалка с Дмитрием Лопатиным, который вел себя агрессивно по отношению к посетителям. В какой-то момент Лопатин достал из машины костыль и начал бить им и девушек, и Старцева.

Не разобравшись в причинах драки, в нее вступили стоящие рядом супруги Рохловы, которые поддержали Лопатина. Они напали на Ворогушину, Лютову и Старцева. Павел Рохлов оттолкнул Лилию Ворогушину, и за это Михаил Старцев ударил его в челюсть. Павел Рохлов упал на асфальт и скончался, не приходя в сознание.

Суд над Старцевым завершился только в марте 2022 года. Ему дали шесть лет колонии строгого режима и постановили выплатить по миллиону рублей каждому члену семьи потерпевших (общая сумма – четыре миллиона рублей). Сам Старцев говорил, что оборонялся и лишь защищал своих спутниц.

Но на этом дело не закончилось. Осужденный Старцев в ноябре 2022 года решил судиться и с начавшим драку Дмитрием Лопатиным из-за нанесенных ему травм.

Михаил Старцев / Фото: amic.ru

Чем закончился суд над Лопатиным?

Первое заседание по делу Лопатина состоялось еще в феврале 2023 года, продлился процесс до сентября. За это время следствию удалось установить, что Лопатин умышленно ударил Старцева тростью по лицу, носу, голове и левой руке. Затем мужчины упали на асфальт, и Лопатин как минимум раз ударил Старцева в голову и грудь. У мужчины случился закрытый перелом кости носа, также у него были и другие травмы. Тем самым здоровью Старцева был нанесен вред средней тяжести, посчитало следствие.

Кроме того, оно установило, что Лопатин мог избежать конфликта, не нуждался в самообороне и действовал умышленно.

На заседании 5 сентября судья выслушала мнения обеих сторон. Дмитрий Лопатин пытался заверить суд, что оборонялся, и агрессивные действия в отношении него совершал именно Старцев. Одним из аргументов Лопатина было и то, что семья Рохловых вступилась именно за него, а не за Старцева. При этом свою вину в избиении Старцева Лопатин частично признал.

"При наступательных действиях Старцева я оборонялся, отмахивался. При этом допускаю, что нанес ему удар в лицо, пытаясь себя защитить. Так обернулись обстоятельства. При вынесении приговора прошу учесть смягчающие обстоятельства – состояние моего здоровья на данный момент, инвалидность моего отца, которого я обеспечиваю. Прошу освободить меня от судебных издержек в связи со сложным материальным положением, здоровьем", – отметил он.

В последнем слове Лопатин сказал, что сожалеет о смерти Павла Рохлова и не считает себя зачинщиком драки. Защита Старцева же настаивала на том, что именно Лопатин был инициатором конфликта, и утверждала, что этот человек опасен для окружающих.

Дмитрий Лопатин / Фото: amic.ru

Прокуратура еще в августе запросила для обвиняемого два с половиной года колонии-поселения, при том что максимальный срок по статье – до пяти лет лишения свободы. Прокурор придерживался мнения, что Лопатин не оборонялся и полностью осознавал, что делает. Однако прокурор учел смягчающие обстоятельства по делу – частичное признание вины Лопатиным и его проблемы со здоровьем. Отягчающих обстоятельств у обвиняемого не обнаружили.

В итоге Лопатин получил два года условно с тем же испытательным сроком по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия (п. "з" ч. 2. ст. 112 УК РФ). Раз месяц Лопатин будет отмечаться у участкового, суд освободил его от денежных взысканий.

Довольны ли стороны приговором?

Несмотря на то, что Лопатин получил условный срок, его защита оказалась недовольна решением суда. Адвокат Дмитрия Лопатина отметил, что они пытались добиться оправдательного приговора.

"Наказание условное, но позиция защиты в том, что здесь нет состава преступления. Вероятно, будет подана апелляция в 15-дневный срок", – прокомментировал защитник журналисту amic.ru.

А вот адвокат Михаила Старцева – Евгений Юдин – отметил, что у защиты Старцева мнения по апелляции пока нет, и этот вопрос они не обсуждали. При этом адвокат назвал приговор "достаточно мягким".

"Решение не соответствует общественной опасности совершенного Лопатиным преступления. Мы были согласны с мнением прокурора, высказывали мнение, что это должна быть исправительная колония общего режима. Необходимость обжалования будет решаться при встрече с Михаилом Старцевым. Приговор мы узнали только сегодня, поэтому пока ничего не обсуждали. В целом решение суда соответствует сложившейся практике", – прокомментировал Евгений Юдин.

Он также отметил, что если Лопатин решит обжаловать приговор, то сторона Старцева, вероятно, подаст на эту апелляцию возражение.

Оксана Нутропкина и Евгений Юдин / Фото: amic.ru

Другая активная "защитница" Старцева – его бывшая жена Оксана Нутропкина – назвала приговор справедливым, но подчеркнула, что с учетом личности и поведения Лопатина ему можно было бы дать реальный, а не условный срок.

"Мы три года пытались доказать противоправные действия Лопатина и, наконец, нам это удалось. Получилось развеять мифы о несуществующем инвалиде, который якобы защищался, мы смогли донести реальную картину произошедшего. Столько лет вести дело было сложно, но мы старались донести правду. Человек за свои действия получил наказание. Конечно, нужно было дать более жесткий приговор, ведь от него можно ожидать все что угодно", – отметила она.

Если же Лопатин подаст апелляцию на приговор, она вряд ли сможет что-то изменить, считает девушка. Ведь все "подтверждается обстоятельствами дела, показаниями свидетелей и другими фактами". Кроме того, Лопатин и сам частично признал вину, отметила она. Тем самым справедливость уже восторжествовала и от наказания Лопатин не ушел, подчеркнула Оксана Нутропкина.