НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: женщина выпала с девятого этажа в Барнауле и выжила

Пострадавшую забрали сотрудники скорой помощи

14 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Выжившая после падения женщина / Фото: "В курсе 22"
Выжившая после падения женщина / Фото: "В курсе 22"

Женщина выпала из окна многоэтажного дома на улице Лазурной, 22. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает паблик "В курсе 22".

По словам свидетелей, пострадавшая выпала с девятого этажа. Ей удалось пережить падение – женщину увезла скорая.

Иные подробности обстоятельства пока неизвестны.

Напомним, 2 мая пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже в Барнауле. Как заявляли в Следственном комитете, ребенка госпитализировали. Проводится проверка по признакам статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Также ситуацию изучает прокуратура.

Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:36:21 14-05-2025

Чего это уже третий год подряд жильцопад какой-то?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:00 14-05-2025

Снова в том же районе? Что за аура такая у того округа.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:18 14-05-2025

Дай Бог выжить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

15:00:35 14-05-2025

Тоже окна боюсь мыть.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:17 15-05-2025

Иванна (15:00:35 14-05-2025) Тоже окна боюсь мыть.... ну вызывите рабочих, вы сама моете что-ли до сих пор?!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:03:27 15-05-2025

Вчерашние жители Козлухи все из окон выпадывают. Нельзя селюкам в город. Нельзя!

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров