Соцсети: женщина выпала с девятого этажа в Барнауле и выжила
Пострадавшую забрали сотрудники скорой помощи
14 мая 2025, 10:45, ИА Амител
Выжившая после падения женщина / Фото: "В курсе 22"
Женщина выпала из окна многоэтажного дома на улице Лазурной, 22. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает паблик "В курсе 22".
По словам свидетелей, пострадавшая выпала с девятого этажа. Ей удалось пережить падение – женщину увезла скорая.
Иные подробности обстоятельства пока неизвестны.
Напомним, 2 мая пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже в Барнауле. Как заявляли в Следственном комитете, ребенка госпитализировали. Проводится проверка по признакам статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Также ситуацию изучает прокуратура.
12:36:21 14-05-2025
Чего это уже третий год подряд жильцопад какой-то?
12:39:00 14-05-2025
Снова в том же районе? Что за аура такая у того округа.
12:43:18 14-05-2025
Дай Бог выжить.
15:00:35 14-05-2025
Тоже окна боюсь мыть.
14:00:17 15-05-2025
Иванна (15:00:35 14-05-2025) Тоже окна боюсь мыть.... ну вызывите рабочих, вы сама моете что-ли до сих пор?!
06:03:27 15-05-2025
Вчерашние жители Козлухи все из окон выпадывают. Нельзя селюкам в город. Нельзя!