Соцсети: женщина выпала с девятого этажа в Барнауле и выжила

Пострадавшую забрали сотрудники скорой помощи

14 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Выжившая после падения женщина / Фото: "В курсе 22"

Женщина выпала из окна многоэтажного дома на улице Лазурной, 22. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает паблик "В курсе 22".

По словам свидетелей, пострадавшая выпала с девятого этажа. Ей удалось пережить падение – женщину увезла скорая.

Иные подробности обстоятельства пока неизвестны.

Напомним, 2 мая пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже в Барнауле. Как заявляли в Следственном комитете, ребенка госпитализировали. Проводится проверка по признакам статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Также ситуацию изучает прокуратура.