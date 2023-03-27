Девушке, сбившей насмерть фельдшера на Алтае, реальное наказание заменили условным

Осуждённая ехала со скоростью, превышающей допустимую, и не отреагировала на включённые проблесковые маячки скорой помощи

27 марта 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд поддержал апелляцию с просьбой смягчить наказание жительнице Барнаула, сбившей насмерть медика на трассе, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2021 года на трассе Барнаул – Новосибирск. Медики приехали на другое ДТП, но когда фельдшер пошла к разбитой машине, её на высокой скорости сбил автомобиль. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась.

"Осуждённая, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигалась со скоростью, превышающей допустимую, тем самым грубо нарушая требования ПДД. <...> Приближаясь к месту произошедшего ДТП, на котором находились транспортные средства с включёнными проблесковыми маячками синего цвета и аварийными сигналами, проявляя преступную неосторожность, не снизила скорость движения своего автомобиля, не обеспечила безопасность выполняемого манёвра, выехала за пределы проезжей части", – рассказали в ведомстве.

Жительницу Барнаула приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако суд апелляционной инстанции наказание постановил считать условным.