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Девушке, сбившей насмерть фельдшера на Алтае, реальное наказание заменили условным

Осуждённая ехала со скоростью, превышающей допустимую, и не отреагировала на включённые проблесковые маячки скорой помощи

27 марта 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд поддержал апелляцию с просьбой смягчить наказание жительнице Барнаула, сбившей насмерть медика на трассе, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2021 года на трассе Барнаул – Новосибирск. Медики приехали на другое ДТП, но когда фельдшер пошла к разбитой машине, её на высокой скорости сбил автомобиль. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась.

"Осуждённая, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигалась со скоростью, превышающей допустимую, тем самым грубо нарушая требования ПДД. <...> Приближаясь к месту произошедшего ДТП, на котором находились транспортные средства с включёнными проблесковыми маячками синего цвета и аварийными сигналами, проявляя преступную неосторожность, не снизила скорость движения своего автомобиля, не обеспечила безопасность выполняемого манёвра, выехала за пределы проезжей части", – рассказали в ведомстве.

Жительницу Барнаула приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако суд апелляционной инстанции наказание постановил считать условным.

Комментарии 13

  • условку за смерть ..мдя..
    27 марта, Гость   Ответить
  • обалдеть! (хотела написать другое слово, но модератор не пропустит) какой у нас гуманный суд! от души сочувствую родственникам погибшей и желаю не опускать руки и чтобы убийца сгнила в тюрьме.
    27 марта, Гость   Ответить
  • обалдеть! (хотела написать другое слово, но модератор не пропустит) какой у нас гуманный суд! от души сочувствую родственникам погибшей и желаю не опускать руки и чтобы убийца сгнила в тюрьме.===Миллион процентов согласна с этим мнением.
    27 марта, Гость   Ответить
  • А за некоторые слова дают реальный срок
    27 марта, Гость   Ответить
  • вывод: молчать нужно сбивать можно
    27 марта, Гость   Ответить
  • Судью вынесшего приговор на передовую на украину
    27 марта, Гость   Ответить
  • Что то не так в государстве Российском. За слово реальный сок могут дать а за преступную халатность повлекшую смерть могут пожурить. Весы правосудия уже и не назовёшь весами, так разновесы.
    27 марта, Гость   Ответить
  • какая то не простая девушка?
    27 марта, Гость   Ответить
  • весы Фемиды не поверенными оказались, а еще и магнитик подложили
    27 марта, Гость   Ответить
  • какая то не простая девушка? -- ну судя по описанию манеры езды и последующий наезд, мадам ошпаренная навылет. "Непростые" зачастую такими бывают
    27 марта, Гость   Ответить
  • родственникам наказать нужно эту девицу. Если суд не хочет.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Наверное уже забыли, году в 14-15 на ост. Кристалл на авто сбил пару, девушка беременная погибла, чуть позже и ребёнок, которого достали. Мужчина получил сильные травмы. Водителя не посадили. В то время амнистия какая-то вышла. А младенца не признали человеком, т.к. он до ДТП ещё не успел родиться. Амнистия предполагала причинение смерти по неосторожности не более 1 человека.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Опять понимаем в каком государстве живем. Кто вершит суд, кто решает кому жить и кто всю эту сволоту покрывает с самого верха.
    28 марта, Гость   Ответить
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