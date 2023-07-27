НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: жесткое столкновение двух иномарок с переворотом произошло в Барнауле

По словам очевидцев, белая Toyota протаранила черный Mitsubishi

27 июля 2023, 22:11, ИА Амител

Серьезная авария произошла на пересечении улицы Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле. Кадры с места происшествия публикует сообщество "Инцидент Барнаул".

На них видно, что один из автомобилей перевернулся на бок. По словам очевидцев, белая Toyota протаранила черный Mitsubishi.

Информация о наличии пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 1

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Гость

11:28:29 28-07-2023

В митсубоне не тетка за рулем была ? Вчера видел похожую машину - тетка была за рулем, ехала как полное г...., какие ПДД там, она понятия не имеет что это такое. Так что с такими это неудивительно

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