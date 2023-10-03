Сохраняйте спокойствие! 4 октября на Алтае проверят систему оповещения населения

Тревожный сигнал подадут сирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы

03 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

4 октября в Алтайском крае, как и во всех субъектах России, будут проверять систему оповещения населения, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

"Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые", – подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что при помощи сирен и громкоговорителей подадут сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.

Таким образом МЧС проверяет работоспособность систем оповещения регионального и муниципального уровней.