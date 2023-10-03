Сохраняйте спокойствие! 4 октября на Алтае проверят систему оповещения населения
Тревожный сигнал подадут сирены, громкоговорители, теле- и радиоканалы
03 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: barnaul.org
4 октября в Алтайском крае, как и во всех субъектах России, будут проверять систему оповещения населения, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.
"Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые", – подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что при помощи сирен и громкоговорителей подадут сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности.
Таким образом МЧС проверяет работоспособность систем оповещения регионального и муниципального уровней.
11:39:20 03-10-2023
хоть бы написали во сколько ждать и что делать
12:29:36 03-10-2023
Серьезно? И конечно весь народ знает где его бункер или нет?
12:35:53 03-10-2023
Гость (12:29:36 03-10-2023) Серьезно? И конечно весь народ знает где его бункер или нет?... тебя, глупого, учат. услышал сирену, включи телевизор или радио. там тебе скажут какие должны быть твои действия.
12:44:24 03-10-2023
Гость (12:35:53 03-10-2023) Гость (12:29:36 03-10-2023) Серьезно? И конечно весь н... умник!!!! тебе и включать не надо, у тебя оно вместо головы
13:07:52 03-10-2023
Гость (12:44:24 03-10-2023) Гость (12:35:53 03-10-2023) Гость (12:29:36 03-10-2023... )))) вслух
12:48:46 03-10-2023
Гость (12:29:36 03-10-2023) Серьезно? И конечно весь народ знает где его бункер или нет?... Ничего не делать. Проверяют, что система оповещения действует, что звук есть.
13:09:49 03-10-2023
Гость (12:48:46 03-10-2023) Гость (12:29:36 03-10-2023) Серьезно? И конечно весь н... А зачем, если бомбоубежищ нет, чтобы мы просто послушали звук и попрощались с жизнью.
13:16:57 03-10-2023
Гость (13:09:49 03-10-2023) Гость (12:48:46 03-10-2023) Гость (12:29:36 03-10-2023... Чтобы включили телевизор, радио или другой источник информации. Где сообщат, что происходит и что делать. При разной угрозе - разные действия. Например, если произошла утечка химических веществ, то нужно будет закупорить окна, заложить все щели и слушать дальше, как будет происходить эвакуация.
14:00:36 03-10-2023
Гость (13:16:57 03-10-2023) Чтобы включили телевизор, радио или другой источник информац... В советское время всем выдавали противогазы, на такой случай, недавно только выбросила, про окна и щели сильно.)))
13:58:40 03-10-2023
Гость (13:09:49 03-10-2023) Гость (12:48:46 03-10-2023) Гость (12:29:36 03-10-2023... если ты лично не знаешь, это не факт, что их нет. в центре Б. их 3 шт. работающих. на 150 / 120 / 80 человек. и в Индустриальном районе одно есть
14:11:07 03-10-2023
Лея (13:58:40 03-10-2023) если ты лично не знаешь, это не факт, что их нет. в центре Б... В том то и дело почему народ не знает, видимо не для него, а для тех кто знает.
17:24:56 03-10-2023
Лея (13:58:40 03-10-2023) если ты лично не знаешь, это не факт, что их нет. в центре Б... После того когда они спрячутся в бункеры , надо себе избрать новых правителей и руководителей , из тех кто с народом остался . ( Можно и не дожидаться когда они полезут в бункер прятаться , заранее переизбрать ... )
09:51:48 04-10-2023
Гость (17:24:56 03-10-2023) После того когда они спрячутся в бункеры , надо себе избрать... А интересно, Булаев с нами останется или с ними в бункер полезет?))))))))))))))))))
12:40:34 03-10-2023
Эфир теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности --- Всех телеканалов? Или надо щелкать, искать Россию 1?
12:51:23 03-10-2023
Это не серьезно - народ должен знать что к чему.У нас такой регион который впечатляет запад по размещению межкантенинтальних изделий - поэтому надо бы информировать людей где и куда бежать в противном случае возникает паника.
13:03:17 03-10-2023
Неужели не понятно - идёт интенсивная подготовка к нанесению массированных оборонительно-упреждающих ракетно-ядерных ударов по всем нацистским странам.
13:09:33 03-10-2023
Гость (13:03:17 03-10-2023) Неужели не понятно - идёт интенсивная подготовка к нанесению... если мы будем по ним стрелять так зачем нам тогда прятаться?
13:11:47 03-10-2023
Гость (13:03:17 03-10-2023) Неужели не понятно - идёт интенсивная подготовка к нанесению... Вам уже даже таблетки пить не посоветую, не поможет.
14:00:18 03-10-2023
Гость (13:03:17 03-10-2023) Неужели не понятно - идёт интенсивная подготовка к нанесению... такие проверки регулярно с 2012 года, 3го учения мчс, 4го проверка систем. Но нет, надо вот это вот в лужу *рнуть, про атомные ракетные что-то там
14:02:07 03-10-2023
Гость (13:03:17 03-10-2023) Неужели не понятно - идёт интенсивная подготовка к нанесению... сколько у тебя хладокомбинатов и мясопереработок/молочек в городе? вот против аммиака их хладоустановок в том числе эти учения. при ветре, наводнении и пожарах. разные катастрофы бывают.
13:10:47 03-10-2023
Уже 105 лет идет интенсивная подготовка к нанесению массированных оборонительно-упреждающих ракетно-ядерных ударов. С 4 октября 1918 года