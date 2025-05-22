Сокол-знание: в АлтГУ установили памятник новому символу вуза

Гордая птица расположилась на первом этаже главного корпуса АлтГУ

22 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Открытие скульптуры сокола в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В главном корпусе Алтайского государственного университета состоялось торжественное открытие скульптурной композиции – бронзового сокола. Это событие стало одним из ярких моментов недели празднования 52-летия АлтГУ.

Скульптура сокола появилась в университете не случайно. В 1991 году по инициативе АлтГУ был создан уникальный питомник хищных птиц "Алтай-Фалькон", который занимается восстановлением популяции редких краснокнижных соколов-балобанов. Сегодня это единственный в России университетский питомник, где разводят и содержат редких хищных птиц. Питомник входит в состав зоологического центра института биологии и биотехнологий АлтГУ. В мире насчитывается всего пять университетских питомников такого рода, включая знаменитый Оксфордский университет.

В 2023 году, к 50-летию университета, изображение сокола стало официальным символом АлтГУ и появилось на обновленном логотипе вуза. На нынешний юбилей был создан бронзовый арт-объект – скульптура стремительной и гордой птицы, которая теперь украсит стены университета.

Бронзовая фигура весит 30 килограммов. Сокол восседает на стопке книг и крепко держит в когтях свиток знаний. На левой лапе птицы – серебряное кольцо с надписью на латыни Scientia potentia est ("Знание – сила"). Высота колонны, на которой расположена скульптура, составляет 1,8 метра.

Работа над арт-объектом велась группой художников и мастеров ювелирной фабрики "Ермола" под научным руководством профессора, директора зоологического центра Сергея Снигирева.



На открытии присутствовали ректор АлтГУ Сергей Бочаров, генеральный директор ООО "Барнаульский завод АТИ", руководитель Межрегионального Союза Клуба молодых промышленников Алтайского края Артем Шамков, а также преподаватели и студенты университета.

"Идея талисмана исходила от наших давних партнеров Юрия Вениаминовича и Артема Юрьевича Шамковых. Мы долго обсуждали варианты, и в итоге решили, что сокол – лучший символ университета. Этот арт-объект поставлен на все времена, чтобы будущие поколения студентов и сотрудников гордились своим вузом. Надеюсь, студенты будут подходить к соколу перед экзаменами и тереть лапку или кольцо на удачу. Колечко сделано из чистого серебра – у наших студентов теперь есть новый покровитель", – сказал ректор.