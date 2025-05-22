Сокол-знание: в АлтГУ установили памятник новому символу вуза
Гордая птица расположилась на первом этаже главного корпуса АлтГУ
22 мая 2025, 07:00, ИА Амител
В главном корпусе Алтайского государственного университета состоялось торжественное открытие скульптурной композиции – бронзового сокола. Это событие стало одним из ярких моментов недели празднования 52-летия АлтГУ.
Скульптура сокола появилась в университете не случайно. В 1991 году по инициативе АлтГУ был создан уникальный питомник хищных птиц "Алтай-Фалькон", который занимается восстановлением популяции редких краснокнижных соколов-балобанов. Сегодня это единственный в России университетский питомник, где разводят и содержат редких хищных птиц. Питомник входит в состав зоологического центра института биологии и биотехнологий АлтГУ. В мире насчитывается всего пять университетских питомников такого рода, включая знаменитый Оксфордский университет.
В 2023 году, к 50-летию университета, изображение сокола стало официальным символом АлтГУ и появилось на обновленном логотипе вуза. На нынешний юбилей был создан бронзовый арт-объект – скульптура стремительной и гордой птицы, которая теперь украсит стены университета.
Бронзовая фигура весит 30 килограммов. Сокол восседает на стопке книг и крепко держит в когтях свиток знаний. На левой лапе птицы – серебряное кольцо с надписью на латыни Scientia potentia est ("Знание – сила"). Высота колонны, на которой расположена скульптура, составляет 1,8 метра.
Работа над арт-объектом велась группой художников и мастеров ювелирной фабрики "Ермола" под научным руководством профессора, директора зоологического центра Сергея Снигирева.
На открытии присутствовали ректор АлтГУ Сергей Бочаров, генеральный директор ООО "Барнаульский завод АТИ", руководитель Межрегионального Союза Клуба молодых промышленников Алтайского края Артем Шамков, а также преподаватели и студенты университета.
"Идея талисмана исходила от наших давних партнеров Юрия Вениаминовича и Артема Юрьевича Шамковых. Мы долго обсуждали варианты, и в итоге решили, что сокол – лучший символ университета. Этот арт-объект поставлен на все времена, чтобы будущие поколения студентов и сотрудников гордились своим вузом. Надеюсь, студенты будут подходить к соколу перед экзаменами и тереть лапку или кольцо на удачу. Колечко сделано из чистого серебра – у наших студентов теперь есть новый покровитель", – сказал ректор.
07:07:54 22-05-2025
- "Идея талисмана исходила от наших давних партнеров Юрия Вениаминовича и Артема Юрьевича Шамковых." -------- Семейная идея нашла свое воплощение.
07:39:20 22-05-2025
Ну все, теперь заживут преклассно!
07:43:33 22-05-2025
Идея хорошая! Воплощение тоже. Но зачем так много однотипных фотографий? Суть ясна сразу, сто картинок ни к чему.
07:57:36 22-05-2025
у политеха - Ползунов, у агушников - сокол...
ждем медиков и сельхозников... кулёк даже не смотрю, у них труба давно
08:33:04 22-05-2025
Молодец Бочаров, как ректор однозначно поднимает АГУ, преподавательский состав из политеха подтянул, грандиозные проекты. Видно человек на своем месте и работает. Не то что этот Марков политех опускает на уровень ПТУ. Даже школьники понимают если технический ВУЗ то только в другом городе...
02:33:09 23-05-2025
Гость (08:33:04 22-05-2025) Молодец Бочаров, как ректор однозначно поднимает АГУ, препод... Конечно, подтягивает преподавателей из других вузов. Своих-то почти не осталось: кто сам ушёл, кого выжили. Очередная пафосная показуха на руинах некогда хорошего вуза(((
09:24:12 22-05-2025
книжки на которых стоит птичка как понимаю - это избранные сочинения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
тогда кошерно
09:55:54 22-05-2025
Другие поколения будут эти памятники сносить! Так уже было.
20:37:48 23-05-2025
"Замечательная" туфта от Шамковых и Универа. Жаль, историю создания питомника Алтай Фалькон нужно знать! И "кровь" туда свою вложили далеко не эти организаторы скульптуры.