Сокращение ихтиофауны. Около 30% видов рыб вымерли в Азовском море
Промысловое значение из сохранившихся видов имеют около 40
21 января 2025, 12:20, ИА Амител
Мальки рыб / Фото: unsplash.com / Deniz Fuchidzhiev
Разнообразие ихтиофауны в Азовском море сократилось до 84 видов. Как сообщает RostovGazeta, об этом заявили ученые Южного научного центра (ЮНЦ РАН) 19 января.
Из 120 известных видов рыб в море исчезли 36. При этом промысловое значение из сохранившихся видов имеют около 40, а значимыми для рыболовства считаются лишь 25.
Отмечается, что за всю историю существования наиболее ценные виды рыб добывали преимущественно в Азово-Кубанском и Азово-Донском районах акватории. Там рыбаки могут поймать осетровых, судака, леща, тарань и пеленгаса.
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