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Сокращение ихтиофауны. Около 30% видов рыб вымерли в Азовском море

Промысловое значение из сохранившихся видов имеют около 40

21 января 2025, 12:20, ИА Амител

Мальки рыб / Фото: unsplash.com / Deniz Fuchidzhiev
Мальки рыб / Фото: unsplash.com / Deniz Fuchidzhiev

Разнообразие ихтиофауны в Азовском море сократилось до 84 видов. Как сообщает RostovGazeta, об этом заявили ученые Южного научного центра (ЮНЦ РАН) 19 января.

Из 120 известных видов рыб в море исчезли 36. При этом промысловое значение из сохранившихся видов имеют около 40, а значимыми для рыболовства считаются лишь 25.

Отмечается, что за всю историю существования наиболее ценные виды рыб добывали преимущественно в Азово-Кубанском и Азово-Донском районах акватории. Там рыбаки могут поймать осетровых, судака, леща, тарань и пеленгаса.

Экология рыба

Комментарии 4

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Гость

14:15:01 21-01-2025

Когда-то и по Европе тигры и бизоны ходили

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Musik

14:22:22 21-01-2025

Гость (14:15:01 21-01-2025) Когда-то и по Европе тигры и бизоны ходили... кокдато и Барнаул строился по образу и подобию Санкт-Петербурга...

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Гость

22:28:31 21-01-2025

Гость (14:15:01 21-01-2025) Когда-то и по Европе тигры и бизоны ходили... Ещё несколько таких аварий и рыбы не будет совсем, один мазут

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Гость

01:14:43 22-01-2025

Гость (22:28:31 21-01-2025) Ещё несколько таких аварий и рыбы не будет совсем, один мазу... таких аварий были уже ДЕСЯТКИ там,

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