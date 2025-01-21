Сокращение ихтиофауны. Около 30% видов рыб вымерли в Азовском море

Промысловое значение из сохранившихся видов имеют около 40

21 января 2025, 12:20, ИА Амител

Мальки рыб / Фото: unsplash.com / Deniz Fuchidzhiev

Разнообразие ихтиофауны в Азовском море сократилось до 84 видов. Как сообщает RostovGazeta, об этом заявили ученые Южного научного центра (ЮНЦ РАН) 19 января.

Из 120 известных видов рыб в море исчезли 36. При этом промысловое значение из сохранившихся видов имеют около 40, а значимыми для рыболовства считаются лишь 25.

Отмечается, что за всю историю существования наиболее ценные виды рыб добывали преимущественно в Азово-Кубанском и Азово-Донском районах акватории. Там рыбаки могут поймать осетровых, судака, леща, тарань и пеленгаса.