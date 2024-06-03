Сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми захотели в России
По мнению авторов инициативы, мера не повлияет отрицательным образом на рынок труда
03 июня 2024, 09:01, ИА Амител
Группа депутатов от фракции ЛДПР 3 июня внесет в Госдуму законопроект об установлении сокращенной рабочей недели для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми, сообщает ТАСС.
Проект предусматривает сокращение рабочего времени на час в неделю – до 39 часов. Такая продолжительность будет применима только в случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для матерей федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.
По словам авторов, предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с детьми больше свободного времени. Они не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не снизят заинтересованность работодателей в найме таких работниц.
"Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны", – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
09:08:23 03-06-2024
"Группа депутатов от фракции ЛДПР" дальше читать не стоит.
09:23:59 03-06-2024
Гость (09:08:23 03-06-2024) "Группа депутатов от фракции ЛДПР" дальше читать не стоит. ... Этот маразм могли произнести и депутаты от других партий. Примеров много.
09:47:08 03-06-2024
Да они отдыхают на работе)))))))))
09:49:16 03-06-2024
да, женщин с детьми и так на работу берут не охотно( то садик, то школа, то обосрался то заболел), а тут еще и работать будет 4/3, получать захочет так же как при 5/2
11:17:29 03-06-2024
Гость (09:49:16 03-06-2024) да, женщин с детьми и так на работу берут не охотно( то сади... Где вы увидели 4/3?? 39 часов в неделю. На один час меньше,чем все остальные...
10:11:15 03-06-2024
Рождаемость потом, главное чтоб работодателю хорошо.
10:37:21 03-06-2024
Стас Пле (10:11:15 03-06-2024) Рождаемость потом, главное чтоб работодателю хорошо.... А работодатель рождаемость вроде и не призывает поднимать. Так что кому она нужна, тот и банкует.
13:47:08 03-06-2024
у большевиков был план постепенно сократить рабочий день до 5 часов в пятидневной рабочей неделе, за счёт увеличения производительности труда, повышения качества товаров и уменьшения себестоимости товаров, сопоставляя все эти показатели в госплане через межотраслевой баланс! первый шаг они сделали сразу - установив 8-ми часовой рабочий день и пятидневную трудовую неделю!
освободившееся время люди должны были проводить с семьями в библиотеках, клубах, секциях! которые усиленно строились...!
17:11:04 03-06-2024
Мне как работодателю нужны работники, которые работают. Кем заменить неработающего сотрудника? Кто должен тянуть лямку за эту сотрудницу? С сотрудниками и так вечная головная боль: эта в декрет, тот в отпуск, та заболела, у того дома канализацию прорвало, тому на учебу, а тот, получая 100 тр, шантажирует уходом и что пора бы поднять зарплату. Знали бы вы, как от этого всего выть хочется. Только депутатам скучно, зарплата вовремя, в любой в отпуск или на больничный, только тужься да выдумывай новое, иначе за бездельника сочтут
18:01:35 03-06-2024
Гость (17:11:04 03-06-2024) Мне как работодателю нужны работники, которые работают. Кем ... Бери меня на 100 тр, шантажировать уходом и поднятием зарплаты не буду;))