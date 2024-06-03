Сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми захотели в России

По мнению авторов инициативы, мера не повлияет отрицательным образом на рынок труда

03 июня 2024, 09:01, ИА Амител

Женщина работает за компьютером / Фото: unsplash.com

Группа депутатов от фракции ЛДПР 3 июня внесет в Госдуму законопроект об установлении сокращенной рабочей недели для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми, сообщает ТАСС.

Проект предусматривает сокращение рабочего времени на час в неделю – до 39 часов. Такая продолжительность будет применима только в случае, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для матерей федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

По словам авторов, предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с детьми больше свободного времени. Они не повлекут за собой колоссальных последствий для рынка труда и не снизят заинтересованность работодателей в найме таких работниц.