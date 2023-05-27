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Солист группы Би-2 стал иноагентом

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника

27 мая 2023, 11:27, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника, сообщается на сайте ведомства.

Решение объяснили тем, что музыкант "выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, её граждан и органов государственной власти".

Аналогичный статус получили:

  • экс-депутат Госдумы от ЕР Магомед Гаджиев;
  • журналистка Ирина Аллеман;
  • бывший директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов;
  • экономист Владислав Иноземцев;
  • антрополог Александра Архипова;
  • китаист Александр Габуев;
  • журналистка Анна Пшеничная;
  • активистка Ольга Цуканова.

Также в перечень внесены объединение "Общенародный союз возрождения России" и движение "Совет матерей и жён".

Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Ранее стало известно, что певица Земфира* через суд требует от Минюста снять с неё статус иноагента.

*Признана иноагентом по решению Минюста РФ.

Комментарии 2

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Гость

11:41:19 27-05-2023

И надо лишить гражданства. Пусть поет свои пустые песенки в Гондурасе.

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Вепрь

12:33:13 28-05-2023

Полностью согласен лишить гражданства. Выслать из страны и запретить все фильмы к показам с их песнями :«Брат-2»,«Сестры»,«Война»,«Я остаюсь»,«День выборов» обе части,«О чем говорят мужчины» (все части),«Метро»,«Елки-3» и «Мамы-3»,«Лондонград»,«Жизнь впереди» ,«Ставка на жизнь»,«Московская история» и т.д.

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