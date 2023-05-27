Солист группы Би-2 стал иноагентом

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов одного из основателей группы "Би-2" Егора Бортника

27 мая 2023, 11:27, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника, сообщается на сайте ведомства.

Решение объяснили тем, что музыкант "выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении РФ, её граждан и органов государственной власти".

Аналогичный статус получили:

экс-депутат Госдумы от ЕР Магомед Гаджиев;

журналистка Ирина Аллеман;

бывший директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов;

экономист Владислав Иноземцев;

антрополог Александра Архипова;

китаист Александр Габуев;

журналистка Анна Пшеничная;

активистка Ольга Цуканова.

Также в перечень внесены объединение "Общенародный союз возрождения России" и движение "Совет матерей и жён".

Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Ранее стало известно, что певица Земфира* через суд требует от Минюста снять с неё статус иноагента.

*Признана иноагентом по решению Минюста РФ.