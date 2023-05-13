Земфира* требует снять с неё статус иноагента

Певица обратилась в суд

13 мая 2023, 10:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Певица Земфира* через суд требует от Минюста снять с неё статус иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило исковое заявление артистки.

Дата заседания по нему пока не назначена.

Напомним, Земфиру* признали иноагентом в феврале. В Минюсте объяснили решение тем, что певица открыто поддерживала Украину, выступала в недружественных странах с призывами против СВО и получала поддержку из иностранных источников.

Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.

*Признана иноагентом по решению Минюста РФ.