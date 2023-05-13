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Земфира* требует снять с неё статус иноагента

Певица обратилась в суд

13 мая 2023, 10:30, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Певица Земфира* через суд требует от Минюста снять с неё статус иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило исковое заявление артистки.

 Дата заседания по нему пока не назначена.

Напомним, Земфиру* признали иноагентом в феврале. В Минюсте объяснили решение тем, что певица открыто поддерживала Украину, выступала в недружественных странах с призывами против СВО и получала поддержку из иностранных источников.

Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.

*Признана иноагентом по решению Минюста РФ.

Комментарии 8

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Гость

10:44:49 13-05-2023

Ярлык "иноагент" присваивают те,кого самих надо гнать поганой метлой из России. "Охоту на Ведьм" устроили,а сами жируют и псевдопатриотизмом прикрываются.

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Гость

19:14:24 13-05-2023

Гость (10:44:49 13-05-2023) Ярлык "иноагент" присваивают те,кого самих надо гнать погано... Страшно стало?

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Гость

10:55:18 13-05-2023

Может она тогда просто недотыркивала по первости?

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Гость

11:48:35 13-05-2023

Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут», —

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Гость

13:27:08 13-05-2023

"певица открыто поддерживала Украину, выступала в недружественных странах с призывами против СВО" --- если это так, то пусть спасибо скажет, что еще не в тюрьме, как изменница Родины.

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Гость

15:37:32 13-05-2023

Кушать захотела?

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Гость

21:30:21 13-05-2023

Пойду поем зефира ...

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Гость

15:03:16 14-05-2023

пусть за свои грехи получит 2 года и отсидит на общем режиме а потом сочинит и споет нормальные песни тогда и видно будет достойна ли она

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