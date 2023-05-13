Земфира* требует снять с неё статус иноагента
Певица обратилась в суд
13 мая 2023, 10:30, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Певица Земфира* через суд требует от Минюста снять с неё статус иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступило исковое заявление артистки.
Дата заседания по нему пока не назначена.
Напомним, Земфиру* признали иноагентом в феврале. В Минюсте объяснили решение тем, что певица открыто поддерживала Украину, выступала в недружественных странах с призывами против СВО и получала поддержку из иностранных источников.
Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.
*Признана иноагентом по решению Минюста РФ.
10:44:49 13-05-2023
Ярлык "иноагент" присваивают те,кого самих надо гнать поганой метлой из России. "Охоту на Ведьм" устроили,а сами жируют и псевдопатриотизмом прикрываются.
19:14:24 13-05-2023
Гость (10:44:49 13-05-2023) Ярлык "иноагент" присваивают те,кого самих надо гнать погано... Страшно стало?
10:55:18 13-05-2023
Может она тогда просто недотыркивала по первости?
11:48:35 13-05-2023
Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут», —
13:27:08 13-05-2023
"певица открыто поддерживала Украину, выступала в недружественных странах с призывами против СВО" --- если это так, то пусть спасибо скажет, что еще не в тюрьме, как изменница Родины.
15:37:32 13-05-2023
Кушать захотела?
21:30:21 13-05-2023
Пойду поем зефира ...
15:03:16 14-05-2023
пусть за свои грехи получит 2 года и отсидит на общем режиме а потом сочинит и споет нормальные песни тогда и видно будет достойна ли она