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Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что пытается похудеть с 20 лет

По его словам, все началось после попыток заняться спортом

06 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Сергей Жуков / Фото: t.me/sezhukovrv
Сергей Жуков / Фото: t.me/sezhukovrv

Сергей Жуков в программе "Секрет на миллион", которая выходит на телеканале НТВ, рассказал о причинах появления у него лишнего веса. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Сергей Жуков признался, что считает это тяжелым грузом, который он несет по жизни.

"Я с 20 лет пытаюсь похудеть. Могу рассказать о любом методе. Я был у всех диетологов на свете", – сказал Жуков.

По словам артиста, в молодости ему посоветовали принимать стероиды, чтобы быстрее набрать мышечную массу в спортзале. Однако из-за набранного веса юноша не мог играть на фортепиано и занятия спортом резко закончились.

С этого момента, как признался Жуков, худым он себя не помнит.

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Комментарии 7

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Гость

11:35:11 06-10-2024

Отправьте его на фронт
Махом схуднёт

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Лариса

12:10:29 06-10-2024

Полная фигня, что говорил. У них в семье все пышных форм. Это генетика, похоже.

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Гость

17:07:46 06-10-2024

диабет, гормональное нарушение (у него ожирение по женскому типу) , постоянное нарушение режимов питания и отдыха, джетлаг и пр. Как еще живой неясно

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Светлана

17:10:50 06-10-2024

Ага, у всех он был. Туфта. Все так говорят. Сергей Обложко forever! Кто хотел похудеть, тот похудел.

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R22

19:16:39 06-10-2024

Мозги ему "похудейте"

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Вера

14:35:02 07-10-2024

Люди, какие вы злые(

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Гость

17:41:09 07-10-2024

В Освенциме жирных не было... может просто нужно меньше есть калорийных продуктов?

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