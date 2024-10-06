Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что пытается похудеть с 20 лет
По его словам, все началось после попыток заняться спортом
06 октября 2024, 10:15, ИА Амител
Сергей Жуков в программе "Секрет на миллион", которая выходит на телеканале НТВ, рассказал о причинах появления у него лишнего веса. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Сергей Жуков признался, что считает это тяжелым грузом, который он несет по жизни.
"Я с 20 лет пытаюсь похудеть. Могу рассказать о любом методе. Я был у всех диетологов на свете", – сказал Жуков.
По словам артиста, в молодости ему посоветовали принимать стероиды, чтобы быстрее набрать мышечную массу в спортзале. Однако из-за набранного веса юноша не мог играть на фортепиано и занятия спортом резко закончились.
С этого момента, как признался Жуков, худым он себя не помнит.
11:35:11 06-10-2024
Отправьте его на фронт
Махом схуднёт
12:10:29 06-10-2024
Полная фигня, что говорил. У них в семье все пышных форм. Это генетика, похоже.
17:07:46 06-10-2024
диабет, гормональное нарушение (у него ожирение по женскому типу) , постоянное нарушение режимов питания и отдыха, джетлаг и пр. Как еще живой неясно
17:10:50 06-10-2024
Ага, у всех он был. Туфта. Все так говорят. Сергей Обложко forever! Кто хотел похудеть, тот похудел.
19:16:39 06-10-2024
Мозги ему "похудейте"
14:35:02 07-10-2024
Люди, какие вы злые(
17:41:09 07-10-2024
В Освенциме жирных не было... может просто нужно меньше есть калорийных продуктов?