Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что пытается похудеть с 20 лет

По его словам, все началось после попыток заняться спортом

06 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Сергей Жуков / Фото: t.me/sezhukovrv

Сергей Жуков в программе "Секрет на миллион", которая выходит на телеканале НТВ, рассказал о причинах появления у него лишнего веса. В разговоре с Лерой Кудрявцевой Сергей Жуков признался, что считает это тяжелым грузом, который он несет по жизни.

"Я с 20 лет пытаюсь похудеть. Могу рассказать о любом методе. Я был у всех диетологов на свете", – сказал Жуков.

По словам артиста, в молодости ему посоветовали принимать стероиды, чтобы быстрее набрать мышечную массу в спортзале. Однако из-за набранного веса юноша не мог играть на фортепиано и занятия спортом резко закончились.

С этого момента, как признался Жуков, худым он себя не помнит.