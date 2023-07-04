Если вы надеялась передохнуть от дождей, у нас для вас плохие новости

04 июля 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Эта неделя не слишком будет отличаться от предыдущей в плане погоды, рассказали amic.ru в региональном Гидрометцентре. Из-за высотного циклона, во власти которого окажется Алтайский край, метеообстановка продолжит оставаться неустойчивой. А в один день под проливным дождем окажутся практически все районы региона.

О том, какой именно будет погода на неделе с 3 по 9 июля, читайте в материале amic.ru.

Какой будет погода на Алтае на этой неделе?

По краю то и дело будут идти кратковременные дожди. Как пояснили в ЦГМС, высокая вероятность осадков сохранится на протяжении всей рабочей недели. Чаще всего "лить" будет не по всему краю, а в отдельных районах. Кое-где возможны сильные ливни, грозы и даже град.

Так что на сухую погоду в ближайшее время надеяться не стоит. Зато на улице будет тепло: почти всю неделю ожидается от +25 до +30 градусов днём и от +10 до +16 градусов ночью. Можно сказать, что для садоводов и аграриев погода идеальная.

Какой будет погода во вторник, 4 июля?

Во вторник будет жарко: от 25 до 30 градусов тепла. Преимущественно без осадков, но по востоку края пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный, 7-12 м/с, но местами будут порывы до местами порывы до 17 м/с.

Какой будет погода в среду, 5 июля?

Это будет самый дождливый день недели. Кратковременные осадки пройдут почти по всей территории Алтайского края. Именно в среду местами будут сильные ливни, грозы и град.

Впрочем, холоднее от этого не станет: +12...+17 градусов ночью и +24...+29 градусов днём.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 17м/с.

Какой будет погода в пятницу, 6 июля?

6 июля дожди вновь будут идти лишь кратковременно и в отдельных районах. Возможны и грозы, но в основном, в восточной части региона.

Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, а днём - +25...+30 градусов.

Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Какой будет погода в конце недели?

На последующие дни прогноза в региональном Гидрометцентре нет: точная сводка составляется лишь на ближайшие три дня.

Но как рассказали в ЦГМС, вероятнее всего, в конце рабочей недели нас ждёт небольшая передышка от дождей, а затем (уже на следующей неделе), снова вернутся осадки.

А что, знойная жара на Алтай не вернётся?

Пока никакой информации о том, что в Алтайский край вскоре может вернуться жаркая и знойная погода, в Гидрометцентре нет. Так что пока, увы, лишь остается "наслаждаться" неустойчивой пасмурной погодой. И на всякий случай носить с собой зонтик.