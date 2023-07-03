В ближайшие дни по краю по-прежнему будут идти дожди, рассказали синоптики

03 июля 2023, 15:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

Неустойчивая пасмурная погода, которая установилась на территории Алтайского края, останется такой же и в ближайшие несколько дней. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. По её словам, в течение всей рабочей недели по региону будут проходить кратковременные дожди.

Алтайский край будет находиться под влиянием высотного циклона, уточнила синоптик. Из-за этого дожди разной интенсивности будут периодически "поливать" в отдельных районах.

А вот 5 июля осадки ожидаются практически по всей территории края. В этот день возможны не только кратковременные дожди, но также ливни и грозы. Синоптик не исключает, что местами даже пройдет град.

В следующие дни после среды вероятность осадков сохранится. Но дожди будут лить уже в основном в восточных районах, уточнила синоптик.

При этом на Алтае будет очень тепло: от +25 до +30 градусов днём и от +10 до +16 градусов ночью. Лишь в предгорьях ночи будут намного холоднее: +6...+11 градусов.