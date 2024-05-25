Солнечное гало со следом самолета запечатлели жители Алтайского края

Свидетелями необычного явления стали жители села Родино

25 мая 2024, 11:20, ИА Амител

Солнечное гало / Фото: "В курсе 22"

Солнечное гало наблюдали жители алтайского села Родино днем 24 мая, сообщает "В курсе 22".

Необычное свечение вокруг Солнца было украшено конденсационным следом самолета, который пролетал над райцентром в этот момент.

"Вот такой "одуванчик" наблюдали в Родино", – отметили очевидцы.

Напомним, в ночь с 24 на 25 мая жители Барнаула запечатлели красную Луну.