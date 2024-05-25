Солнечное гало со следом самолета запечатлели жители Алтайского края
Свидетелями необычного явления стали жители села Родино
25 мая 2024, 11:20, ИА Амител
Солнечное гало / Фото: "В курсе 22"
Солнечное гало наблюдали жители алтайского села Родино днем 24 мая, сообщает "В курсе 22".
Необычное свечение вокруг Солнца было украшено конденсационным следом самолета, который пролетал над райцентром в этот момент.
"Вот такой "одуванчик" наблюдали в Родино", – отметили очевидцы.
Напомним, в ночь с 24 на 25 мая жители Барнаула запечатлели красную Луну.
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