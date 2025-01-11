Солнечное гало запечатлели над Барнаулом. Фото

Необычное оптическое явление заметили жители пригорода

11 января 2025, 19:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Солнечное гало наблюдали жители барнаульского пригорода 11 января. Снимки опубликовали в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Солнечное гало – это оптическое явление, представляющее собой кольцо или дугу света вокруг Солнца, образующееся при преломлении и отражении солнечных лучей на кристаллах льда в атмосфере.

Обычно оно наблюдается в морозную погоду, когда в воздухе присутствуют перистые облака, насыщенные кристаллами льда.

Цветовая гамма солнечного гало варьируется от белого до радужного в зависимости от атмосферных условий и типа кристаллов.

Это явление часто предвещает изменения погоды, так как его появление связано с повышенной влажностью и условиями, способствующими образованию облаков.