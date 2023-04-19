Солнечное затмение 20 апреля. Во сколько оно начнётся и будет ли его видно на Алтае?

Это первой из двух затмений, которые пройдут в 2023 году

19 апреля 2023, 18:22, ИА Амител

Фото: amic.ru

20 апреля 2023 года жители Земли смогут полюбоваться солнечным затмением. Впрочем, необычное небесное явление будет доступно далеко не всем. В одних странах можно будет насладиться полным затмением, в других - кольцеобразным, а в третьих - вообще никаким.

Рассказываем, что за затмение произойдет 20 апреля, во сколько оно начнётся и будет ли его видно в Алтайском крае.

1 Что за солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года? Затмение, которое произойдет 20 апреля, называют гибридным. Это значит, из одних мест на Земле оно будет выглядеть полным, а из других - кольцеобразным, с ярким красивым ободом. Полная фаза в этот раз будет длиться 76 секунд, сообщается на сайте барнаульского планетария . Отмечается, что в следующий раз затмение с такими же характеристиками произойдет в далёком 2031 году.

2 Во сколько начнётся солнечное затмение 20 апреля? Солнечное затмение начнётся в 07.12 по московскому времени. Соответственно, в Алтайском крае это будет 11.12 утра.

3 Откуда на Земле можно будет увидеть полное затмение? Насладиться красивым небесным зрелищем во всей его полноте смогут жители Австралии, Индонезии и Восточного Тимора. Частично солнечное затмение будет видно на севере Новой Зеландии, на Филиппинах, в Малайзии и Камбодже, на юге Въетнама и Лаоса, а также на юго-востоке Китая и Японии.

4 Будет ли видно солнечное затмение в Алтайском крае? Увы, нет. Из России вообще не будет видно никаких изменений солнечного диска. Так что в этот раз нам не повезло: причин вглядываться в Солнце у жителей Алтайского края нет. Зато в барнаульском планетарии просто можно полюбоваться нашим светилом. В апреле там запускают на полноценной основе солярный телеском, сообщает сайт организации . Гости смогут детально изучить Солнце, рассмотрев на нём протуберанцы, солнечные пятна и многое другое. Поверьте, это не менее увлекательно.

5 А что такое коридор затмений, о котором говорят астрологи? Напомним, астрологи не имеют никакого отношения к астрономии, а их термины никак не связаны с наукой. Коридором затмений они называют период между солнечным и лунным затмением. Поэтому, если верить астрологам, именно 20 апреля коридор откроется. Эзотерики считают, что в это время с нами может происходить много неприятностей. Но верить в это или нет - решать только вам. Подробнее о коридоре затмений читайте в нашей рубрике "Вопрос-Ответ"

6 Когда следующее солнечное затмение? Второе и последнее в 2023 году солнечное затмение произойдет 14 октября.