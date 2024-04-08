Солнечное затмение 8 апреля. Во сколько оно начнется и где можно будет его увидеть?
Это будет первое из двух затмений, которые ожидаются в 2024 году
08 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
Солнечное затмение / Фото: pixabay.com
Жители Земли 8 апреля смогут увидеть первое в году солнечное затмение. Оно будет полным: почти на пять минут Луна перекроет солнечный диск. Впрочем, насладиться этим необычным зрелищем смогут не все – его будет видно лишь на некоторых континентах.
О том, во сколько начнется солнечное затмение 8 апреля и где его можно будет увидеть, – в материале amic.ru.
1
Что за солнечное затмение произойдет 8 апреля?
Это будет полное солнечное затмение. Максимальная фаза, по данным Московского планетария, составит 1,029. Это значит, что Солнце окажется полностью перекрыто лунным диском. А территории, где можно наблюдать затмение, на несколько минут погрузятся в сумерки.
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Во сколько начнется солнечное затмение 8 апреля 2024 года?
Наступление полной фазы затмения ожидается в 21:17 по московскому времени.
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Сколько продлится полное солнечное затмение 8 апреля?
Полная фаза солнечного затмения 8 апреля продлится 4 минуты 28 секунд.
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Кто сможет увидеть полное солнечное затмение?
Полное затмение будет видно в Северной Америке, а также на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов. Увидят полную фазу и мексиканцы. Из-за набора стран, жители которых смогут увидеть затмение, его называют американским.
В Европе затмение будет лишь местами, да и то частичным.
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Можно ли будет увидеть в России солнечное затмение 8 апреля 2024 года?
Увы, нет. На территории России солнечного затмения 8 апреля будет не видно.
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Когда будет следующее солнечное затмение в 2024 году?
Второе солнечное затмение в 2024 году произойдет 2 октября. Оно будет кольцеобразным и продлится 7 минут 25 секунд.
Впрочем, его россияне тоже не увидят. Это явление смогут посмотреть жители Аргентины и Чили, а также некоторых островов в Тихом океане.
18:55:10 08-04-2024
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