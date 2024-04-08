Это будет первое из двух затмений, которые ожидаются в 2024 году

08 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Солнечное затмение / Фото: pixabay.com

Жители Земли 8 апреля смогут увидеть первое в году солнечное затмение. Оно будет полным: почти на пять минут Луна перекроет солнечный диск. Впрочем, насладиться этим необычным зрелищем смогут не все – его будет видно лишь на некоторых континентах.

О том, во сколько начнется солнечное затмение 8 апреля и где его можно будет увидеть, – в материале amic.ru.

1 Что за солнечное затмение произойдет 8 апреля? Это будет полное солнечное затмение. Максимальная фаза, по данным Московского планетария , составит 1,029. Это значит, что Солнце окажется полностью перекрыто лунным диском. А территории, где можно наблюдать затмение, на несколько минут погрузятся в сумерки.

2 Во сколько начнется солнечное затмение 8 апреля 2024 года? Наступление полной фазы затмения ожидается в 21:17 по московскому времени.

3 Сколько продлится полное солнечное затмение 8 апреля? Полная фаза солнечного затмения 8 апреля продлится 4 минуты 28 секунд.

4 Кто сможет увидеть полное солнечное затмение? Полное затмение будет видно в Северной Америке, а также на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов. Увидят полную фазу и мексиканцы. Из-за набора стран, жители которых смогут увидеть затмение, его называют американским. В Европе затмение будет лишь местами, да и то частичным.

5 Можно ли будет увидеть в России солнечное затмение 8 апреля 2024 года? Увы, нет. На территории России солнечного затмения 8 апреля будет не видно.