Солнечное затмение продолжительностью 5 часов ожидается 8 апреля
Лучше всего затмение будет видно в Мексике, Северной Америке и на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах
08 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Солнечное затмение / Фото: unsplash.com
Затмение Солнца произойдет 8 апреля и продлится более пяти часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
Отмечается, что максимальную по длительности фазу закрытия Солнца Луной в почти 4,5 минуты увидят жители Мексики.
Также полюбоваться полной фазой можно будет с территории Северной Америки и некоторых островов Тихого и Атлантического океанов.
"В России затмение не наблюдается", – отмечает ТАСС.
В общей сложности затмение продлится больше пяти часов – с 18:42 до 23:52 мск.
09:25:38 08-04-2024
Если в России не будет наблюдаться- зачем эта информация?
10:07:05 08-04-2024
Гость (09:25:38 08-04-2024) Если в России не будет наблюдаться- зачем эта информация?... Если тебя что-то ударит по затылку,знай:это налетел сослепу проснувшийся раньше времени майский жук,а не отвалившийся кусок Луны.
10:06:27 08-04-2024
затем, что я русский, сейчас в мексике, читаю новости с сайта родного города, т.к испанский не понимаю.
10:28:12 08-04-2024
олигарх (10:06:27 08-04-2024) затем, что я русский, сейчас в мексике, читаю новости с сайт... враньё, там сайты не открываются наши и тем более оттуда ты не откомментишь
11:48:09 08-04-2024
а кого тогда ты комментируешь?