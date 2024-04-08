Солнечное затмение продолжительностью 5 часов ожидается 8 апреля

Лучше всего затмение будет видно в Мексике, Северной Америке и на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах

08 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Солнечное затмение / Фото: unsplash.com

Затмение Солнца произойдет 8 апреля и продлится более пяти часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что максимальную по длительности фазу закрытия Солнца Луной в почти 4,5 минуты увидят жители Мексики.

Также полюбоваться полной фазой можно будет с территории Северной Америки и некоторых островов Тихого и Атлантического океанов.

"В России затмение не наблюдается", – отмечает ТАСС.

В общей сложности затмение продлится больше пяти часов – с 18:42 до 23:52 мск.