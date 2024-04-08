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Солнечное затмение продолжительностью 5 часов ожидается 8 апреля

Лучше всего затмение будет видно в Мексике, Северной Америке и на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах

08 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Солнечное затмение / Фото: unsplash.com
Солнечное затмение / Фото: unsplash.com

Затмение Солнца произойдет 8 апреля и продлится более пяти часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что максимальную по длительности фазу закрытия Солнца Луной в почти 4,5 минуты увидят жители Мексики.

Также полюбоваться полной фазой можно будет с территории Северной Америки и некоторых островов Тихого и Атлантического океанов.

"В России затмение не наблюдается", – отмечает ТАСС.

В общей сложности затмение продлится больше пяти часов – с 18:42 до 23:52 мск.

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Комментарии 5

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Гость

09:25:38 08-04-2024

Если в России не будет наблюдаться- зачем эта информация?

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Гость

10:07:05 08-04-2024

Гость (09:25:38 08-04-2024) Если в России не будет наблюдаться- зачем эта информация?... Если тебя что-то ударит по затылку,знай:это налетел сослепу проснувшийся раньше времени майский жук,а не отвалившийся кусок Луны.

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олигарх

10:06:27 08-04-2024

затем, что я русский, сейчас в мексике, читаю новости с сайта родного города, т.к испанский не понимаю.

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Гость

10:28:12 08-04-2024

олигарх (10:06:27 08-04-2024) затем, что я русский, сейчас в мексике, читаю новости с сайт... враньё, там сайты не открываются наши и тем более оттуда ты не откомментишь

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олигарх

11:48:09 08-04-2024

а кого тогда ты комментируешь?

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