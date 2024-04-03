Путин присвоил звание Героя России бывшей алтайской журналистке за полет в космос

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Анне Кикиной звания Героя России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации", - говорится в указе.