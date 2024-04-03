Путин присвоил звание Героя России бывшей алтайской журналистке за полет в космос
Также Анне Кикиной присвоено почетное звание "летчик космонавт Российской Федерации"
03 апреля 2024, 16:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Анне Кикиной звания Героя России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации", - говорится в указе.
Кроме того, Путин присвоил Кикиной почетное звание "летчик космонавт Российской Федерации".
Кикина Анна Юрьевна - космонавт-испытатель отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина".
Напомним, бывшей алтайской журналистке разрешили полететь в космос на корабле Илона Маска. В марте 2023 года НАСА показало выход Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon. О том, что экс-ведущая горно-алтайской радиостанции стала космонавтом-испытателем стало известно в 2014 году.
16:33:38 03-04-2024
Мужество и героизм заключались в полёте на американской ракете? Воде ж космонавтам больше героев решили не давать, уже туристы в космос летают и актрисы?
16:49:23 03-04-2024
Тогда и Пересильд тоже героиня
16:49:35 03-04-2024
Железные у нее не только мечты! Молодец!
17:39:28 03-04-2024
Обесценивание наград.
21:34:27 03-04-2024
Ки́кина не актиса, а российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. И не прокатилась на американской ракете, а отработала в космосе 157 суток.