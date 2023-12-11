Некоторые специалисты полагают, что геомагнитный шторм может стать затяжным

11 декабря 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Эксперты предупреждают об очередной магнитной буре, которая может накрыть планету 11 декабря. Сообщается, что из-за воздействия солнечного ветра Землю может ждать "затяжной геошторм", который повлияет на метеозависимых людей.

Рассказываем, будет ли 11 декабря 2023 года магнитная буря и что о ней известно.

1 Правда ли, что 11 декабря на Земле будет бушевать магнитная буря? Не совсем. По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии , 11 декабря геомагнитная активность будет не слишком высокой. Мощность возмущений в течение дня будет колебаться от 2 до 3 баллов, что относится к "зеленой зоне" по шкале ведомства.

2 Какова вероятность магнитной бури 11 декабря 2023 года? Специалисты Лаборатории солнечной астрономии оценивают такую вероятность не очень высоко – в 5%.

3 Какова вероятность, что Землю накроет сильнейший магнитный шторм? Такая вероятность еще меньше – всего 1%.

4 Когда Землю ждет серьезная по мощности магнитная буря? 19 декабря. По прогнозу Лаборатории, 18 декабря мощность геомагнитных возмущений составит 4 балла (желтая зона), а уже на следующий день достигнет 5 баллов, что уже входит в красную зону и считается магнитной бурей.