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Солнечные удары. Правда ли, что 11 декабря Землю накроет мощная магнитная буря?

Некоторые специалисты полагают, что геомагнитный шторм может стать затяжным

11 декабря 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперты предупреждают об очередной магнитной буре, которая может накрыть планету 11 декабря. Сообщается, что из-за воздействия солнечного ветра Землю может ждать "затяжной геошторм", который повлияет на метеозависимых людей.

Рассказываем, будет ли 11 декабря 2023 года магнитная буря и что о ней известно.

1

Правда ли, что 11 декабря на Земле будет бушевать магнитная буря?

Не совсем. По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии, 11 декабря геомагнитная активность будет не слишком высокой. Мощность возмущений в течение дня будет колебаться от 2 до 3 баллов, что относится к "зеленой зоне" по шкале ведомства.
2

Какова вероятность магнитной бури 11 декабря 2023 года?

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии оценивают такую вероятность не очень высоко – в 5%.
3

Какова вероятность, что Землю накроет сильнейший магнитный шторм?

Такая вероятность еще меньше – всего 1%.
4

Когда Землю ждет серьезная по мощности магнитная буря?

19 декабря. По прогнозу Лаборатории, 18 декабря мощность геомагнитных возмущений составит 4 балла (желтая зона), а уже на следующий день достигнет 5 баллов, что уже входит в красную зону и считается магнитной бурей.
5

Что нельзя делать во время магнитной бури?

Медики говорят, что во время магнитных бурь следует вести себя так же, как и обычно. При этом важно не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, соблюдать режим сна и не забывать о физической активности. В таком случае никакие магнитные бури будут не страшны, уверяют врачи.
Фото: pixabay.com

Правда ли, что метеозависимым людям будут давать больничные на время магнитных бурь?

С таким предложением выступил лидер одной из российских политических партий
НОВОСТИОбщество
магнитные бури

Комментарии 5

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Гость

15:33:29 11-12-2023

Продолжаем юморить про бури???

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Гость

15:49:01 11-12-2023

Гость (15:33:29 11-12-2023) Продолжаем юморить про бури???... Абсолютно согласен: дурят!!!

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Гость

15:57:05 11-12-2023

Гость (15:49:01 11-12-2023) Абсолютно согласен: дурят!!!... Очень занимательный диалог) Молодец! Сам с собой поговорил)

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Гость

16:01:57 11-12-2023

Гость (15:57:05 11-12-2023) Очень занимательный диалог) Молодец! Сам с собой поговорил)... ну спалился балбес. бывает))

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Гость

16:29:26 11-12-2023

Гость (16:01:57 11-12-2023) ну спалился балбес. бывает))... )))

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