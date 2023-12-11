Солнечные удары. Правда ли, что 11 декабря Землю накроет мощная магнитная буря?
Некоторые специалисты полагают, что геомагнитный шторм может стать затяжным
11 декабря 2023, 11:26, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Эксперты предупреждают об очередной магнитной буре, которая может накрыть планету 11 декабря. Сообщается, что из-за воздействия солнечного ветра Землю может ждать "затяжной геошторм", который повлияет на метеозависимых людей.
Рассказываем, будет ли 11 декабря 2023 года магнитная буря и что о ней известно.
1
Правда ли, что 11 декабря на Земле будет бушевать магнитная буря?
Не совсем. По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии, 11 декабря геомагнитная активность будет не слишком высокой. Мощность возмущений в течение дня будет колебаться от 2 до 3 баллов, что относится к "зеленой зоне" по шкале ведомства.
2
Какова вероятность магнитной бури 11 декабря 2023 года?
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии оценивают такую вероятность не очень высоко – в 5%.
3
Какова вероятность, что Землю накроет сильнейший магнитный шторм?
Такая вероятность еще меньше – всего 1%.
4
Когда Землю ждет серьезная по мощности магнитная буря?
19 декабря. По прогнозу Лаборатории, 18 декабря мощность геомагнитных возмущений составит 4 балла (желтая зона), а уже на следующий день достигнет 5 баллов, что уже входит в красную зону и считается магнитной бурей.
5
Что нельзя делать во время магнитной бури?
Медики говорят, что во время магнитных бурь следует вести себя так же, как и обычно. При этом важно не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, соблюдать режим сна и не забывать о физической активности. В таком случае никакие магнитные бури будут не страшны, уверяют врачи.
15:33:29 11-12-2023
Продолжаем юморить про бури???
15:49:01 11-12-2023
Гость (15:33:29 11-12-2023) Продолжаем юморить про бури???... Абсолютно согласен: дурят!!!
15:57:05 11-12-2023
Гость (15:49:01 11-12-2023) Абсолютно согласен: дурят!!!... Очень занимательный диалог) Молодец! Сам с собой поговорил)
16:01:57 11-12-2023
Гость (15:57:05 11-12-2023) Очень занимательный диалог) Молодец! Сам с собой поговорил)... ну спалился балбес. бывает))
16:29:26 11-12-2023
Гость (16:01:57 11-12-2023) ну спалился балбес. бывает))... )))