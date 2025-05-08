"Солнечный Алтай". Турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна прошел в Барнауле

В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из семи регионов страны

08 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Соревнования "Солнечный Алтай" / Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле с 2 по 5 мая прошел турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна "Солнечный Алтай". Подобное мероприятие провели впервые в истории не только Алтайского края, но и всей Сибири. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из семи регионов страны: Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Иркутской, Томской и Кемеровской областей.

Состязания проводились в бассейне клуба "Магис-Спорт" по улице Взлетной, 25. Инициаторами турнира выступили краевая общественная организация родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, "Солнечный круг" и клуб "Магис-Спорт". Также большую поддержку оказало Министерство спорта Алтайского края, краевая Федерация плавания и Алтайская краевое отделение Российского детского фонда.

По словам организаторов "Солнечного Алтая", если на всероссийском уровне подобные мероприятия проводят регулярно, то в Барнауле такого события еще не было. Нашим спортсменам каждый год приходилось ехать в Казань на подобный турнир всероссийского уровня.

В соревнованиях "Солнечный Алтай" приняли участие спортсмены с регалиями, например, Ланговая Мария. Первопроходец, первый в России ребенок с СД, который попал в состав сборной России по плаванию и представлял честь нашей страны на Всемирных играх Специальной Олимпиады в Греции еще в далеком 2011 году. Позже она стала победителем Европейских игр Специальной Олимпиады в Бельгии в 2014-м и Всемирных игр Специальной Олимпиады в 2015 году в США. А также Дудин Артем, чемпион России по плаванию спорта ЛИН 2016 года (Киров) и призер чемпионата России по плаванию спорта ЛИН 2017 года (Саранск).

Турнир проводился по правилам Специальной Олимпиады, в которой соблюдается "принцип равных возможностей", когда спортсмены делятся по результатам на уровни и соревнуются со своим уровнем по силам. Таким образом, это позволяет участвовать в соревнованиях начинающим и опытным спортсменам одновременно. Например, на турнир приехали очень опытные спортсмены из Красноярского края, Омской, Кемеровской и Томской областей, которые уже неоднократно принимали участие в подобных всероссийских турнирах.

Организаторы "Солнечного Алтая" отмечают, что они постарались подготовить для детей культурную программу: дети посещали представление в театре кукол "Сказка", обзорную экскурсию по исторической части нашего города, также в последний день соревнований была организована Неоновая дискотека с бумажным шоу и интерактивная программа с костюмированными героями от Барнаульского молочного комбината, который был партнером соревнований.

По итогам турнира организаторы не исключают, что будут проводить "Солнечный Алтай" ежегодно.