В Барнауле пройдет турнир по плаванию "Солнечный Алтай" среди людей с синдромом Дауна

Подобное мероприятие проведут впервые в истории региона

01 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Соревнования по плаванию / Фото: СШОР "Обь"

В Барнауле с 2 по 5 мая пройдет турнир СФО по плаванию среди людей с синдромом Дауна "Солнечный Алтай". Подобное мероприятие проведут впервые в истории не только Алтайского края, но и всей Сибири.

В нем примут участие спортсмены из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Иркутской, Томской, Кемеровской, Омской областей, а также пловцы, представлявшие нашу страну на международных состязаниях (США, Пуэрто-Рико, Греция, Бельгия) и завоевавшие множество золотых медалей на турнирах самого высокого уровня.

Как сообщают организаторы, задача соревнований – укрепление здоровья, реабилитация и адаптация средствами физической культуры и спорта, а также привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом молодых людей с синдромом Дауна.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Магис-Спорт" (г. Барнаул, ул. Взлетная, 25) по правилам специальной Олимпиады по плаванию. Для участников организуют культурную программу с посещением театра кукол "Сказка". В заключительный день при поддержке региональной общественной организации родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна "Солнечный круг", будет организован творческий вечер со специально подготовленными выступлениями от непосредственных участников турнира.

Программа турнира специальной Олимпиады по плаванию "Солнечный Алтай":

2 мая (день приезда участников)

12:00-14:00 – предсоревновательная тренировка в бассейне

17:00-19:00 – мандатная комиссия (бассейн "Магис-Спорт")

19:00-20:00 – совещание с представителями и тренерами

3 мая

08:00 – разминка (бассейн "Магис-Спорт")

09:00 – открытие соревнований (торжественная часть на бортике бассейна)

09:15-11:00 – финальные заплывы

11:00-12:00 – награждение по итогам первого дня соревнований (бассейн)

14:00 – культурная программа (театр кукол "Сказка")

4 мая

08:00-09:00 – разминка (бассейн "Магис-Спорт")

09:00-10:30 – финальные заплывы

10:30-11:00 – награждение по итогам второго дня соревнований (бассейн)

14:00 – культурная программа (дискотека)