В Москве прошла церемония прощания с Валентином Юдашкиным

Модельер скончался 2 мая на 60-м году жизни

06 мая 2023, 17:25, ИА Амител



































Фото: ТАСС

В Москве 6 мая прошла церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Попрощаться со знаменитым деятелем моды пришли его близкие, родственники и коллеги. В том числе панихиду посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певец Николай Басков, музыкант Александр Розенбаум, стилист Сергей Зверев, художник Никас Сафронов, вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва и некоторые другие знаменитости.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет после тяжёлой болезни. В 2016 году у него обнаружили рак почки. Он стал причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, которые распространились в течение года.

Юдашкин считался одним из самых именитых российских кутюрье, сделавших в клад в развитие отечественной моды. В феврале 2012 года вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.