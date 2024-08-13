Сомнолог заявил, что острая пища мешает сну

Причиной является содержание в ней капсаицина

13 августа 2024, 07:48, ИА Амител

Перцы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1048666

Сомнолог Дипти Тейт рассказала, что острая пища может помешать человеку заснуть. Она объяснила, что в острой пище часто содержится капсаицин — вещество, которое придаёт ей жгучий вкус, пишет Metro.

Капсаицин может повышать температуру тела, а это, в свою очередь, может нарушить естественный процесс охлаждения организма, который происходит, когда он готовится ко сну. Из-за этого человеку может быть труднее заснуть и погрузиться в глубокий сон.

Кроме того, капсаицин активирует сенсорные рецепторы, которые участвуют в восприятии боли и тепла. Это может вызывать ощущение жжения или дискомфорта, которое отвлекает и мешает расслабиться и заснуть.

Также острая пища может вызывать расстройство желудка и кислотный рефлюкс, что не способствует глубокому сну. Кроме того, она активирует в организме лёгкую защитную реакцию с выбросом адреналина. Адреналин готовит организм к реакции «бей или беги», увеличивая частоту сердечных сокращений и концентрацию внимания.

Наконец, дискомфорт и стресс от употребления острой пищи могут косвенно влиять на уровень гормонов серотонина и мелатонина, которые регулируют циклы сна и бодрствования. Стресс и дискомфорт могут снизить уровень серотонина и нарушить выработку мелатонина, что приводит к трудностям с засыпанием и сном.