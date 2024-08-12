Врач рассказал, как овощи могут навредить организму
Важно то, как растет продукт и то, как его готовят
12 августа 2024, 15:20, ИА Амител
В августе владельцы огородов выбирают кабачки и баклажаны. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин рассказал "Газете.Ru", что для получения более нежного и вкусного блюда без прожилок лучше срезать овощи небольших размеров.
Эксперт отметил, что вкус переросших овощей меняется из-за разрастания клетчатки, которая создает объем и держит форму плода. Если срезать кабачок маленьким, строма (клетчатка) и сосуды, которые его питают, будут небольшими, и они не будут портить вкус овоща, но химический состав овоща не изменится.
Также хозяйки чаще всего обжаривают эти овощи с большим количеством масла, которое они хорошо впитывают. Это может привести к избытку жира и трудноусвояемости блюда.
Более полезным вариантом их приготовления является тушение. Овощные рагу, икра и фаршированные кабачки и баклажаны с мясом будут самыми полезными блюдами с сезонными овощами.
15:36:56 12-08-2024
Грубая клетчатка полезна для организма! Для перистальтики, очищения кишечника и с точки зрения отсутствия калорий тоже, поскольку почти не переваривается. В своё время народ жрал Гербалайф и худел (это правда) потому, что объём продукта создавался КМЦ (целлюлозы)...
16:10:24 12-08-2024
Гость (15:36:56 12-08-2024) Грубая клетчатка полезна для организма! Для перистальтики, о... у нас столько опилок пропадает зазря! клетчатка же, целлюлоза бросовая!