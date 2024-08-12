Врач рассказал, как овощи могут навредить организму

Важно то, как растет продукт и то, как его готовят

12 августа 2024, 15:20, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/722088

В августе владельцы огородов выбирают кабачки и баклажаны. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин рассказал "Газете.Ru", что для получения более нежного и вкусного блюда без прожилок лучше срезать овощи небольших размеров.

Эксперт отметил, что вкус переросших овощей меняется из-за разрастания клетчатки, которая создает объем и держит форму плода. Если срезать кабачок маленьким, строма (клетчатка) и сосуды, которые его питают, будут небольшими, и они не будут портить вкус овоща, но химический состав овоща не изменится.

Также хозяйки чаще всего обжаривают эти овощи с большим количеством масла, которое они хорошо впитывают. Это может привести к избытку жира и трудноусвояемости блюда.

Более полезным вариантом их приготовления является тушение. Овощные рагу, икра и фаршированные кабачки и баклажаны с мясом будут самыми полезными блюдами с сезонными овощами.