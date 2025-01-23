Запись ускорена в десятки раз — в действительности процесс образования и растворения протуберанца длился около трех часов

23 января 2025, 12:40, ИА Амител

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала на своем сайте кадры черного выброса, который произошел на Солнце накануне. Запись ускорена в десятки раз – в действительности процесс образования и растворения протуберанца длился около трех часов.

Согласно публикации, довольно редкое явление зафиксировали 22 января. В центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос и частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного черного цвета.

"Честно говоря, это просто очень красиво, и, даже зная, что это такое, все равно трудно отделаться от какого-то мистического ощущения. Но если все же вспомнить, что ты ученый, то такие цвета обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн", – отметили в лаборатории.

По версии ученых, вспышка выбросила и разбросала по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете протуберанец полностью разрушился, а его вещество исчезло.