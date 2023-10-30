Sony подала в суд на предпринимателя из Алтайского края из-за геймпадов для приставки

С бизнесмена хотят взыскать в общей сложности 50 тысяч рублей

30 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания Sony Interactive Entertaiment обратилась в арбитражный суд Алтайского края с намерением взыскать 50 тысяч рублей с алтайского предпринимателя – в организации считают, что он якобы нарушил права на принадлежащие ей товарные знаки. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда.

Общая сумма требований состоит из трех частей. Первая, размером 20 тысяч рублей, связана с торговыми знаками Sony, которые размещены на реализованных предпринимателем геймпадах. Еще 20 тысяч рублей требуют за нарушение прав на торговые знаки, опубликованные в Сети на некой странице с информацией о приобретенном геймпаде.

Также 10 тысяч рублей с предпринимателя просят за нарушение прав на "промышленный образец" геймпада, то есть за использование внешнего вида устройства.

Sony обратилась в суд не сама – ее интересы представляет организация "Ассоциация по противодействию компьютерным преступлениям". Она выступает правовым представителем компании.