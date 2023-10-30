Sony подала в суд на предпринимателя из Алтайского края из-за геймпадов для приставки
С бизнесмена хотят взыскать в общей сложности 50 тысяч рублей
30 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Компания Sony Interactive Entertaiment обратилась в арбитражный суд Алтайского края с намерением взыскать 50 тысяч рублей с алтайского предпринимателя – в организации считают, что он якобы нарушил права на принадлежащие ей товарные знаки. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда.
Общая сумма требований состоит из трех частей. Первая, размером 20 тысяч рублей, связана с торговыми знаками Sony, которые размещены на реализованных предпринимателем геймпадах. Еще 20 тысяч рублей требуют за нарушение прав на торговые знаки, опубликованные в Сети на некой странице с информацией о приобретенном геймпаде.
Также 10 тысяч рублей с предпринимателя просят за нарушение прав на "промышленный образец" геймпада, то есть за использование внешнего вида устройства.
Sony обратилась в суд не сама – ее интересы представляет организация "Ассоциация по противодействию компьютерным преступлениям". Она выступает правовым представителем компании.
09:18:19 30-10-2023
Сони сейчас бы в России вообще рот не открывать. Ушли? Ну и идите на …
11:27:36 30-10-2023
Гость (09:18:19 30-10-2023) Сони сейчас бы в России вообще рот не открывать. Ушли? Ну и ... Ути-пути, какой грозный. Таки беги самолёт встречай
20:01:37 30-10-2023
Гость (11:27:36 30-10-2023) Ути-пути, какой грозный. Таки беги самолёт встречай... Он по факту прав. Они не имеют полномочий. А твои ути-пути выглядят ту..по. Будто ребёнок с дцп.
22:16:32 02-11-2023
Дмитрий (20:01:37 30-10-2023) Он по факту прав. Они не имеют полномочий. А твои ути-пути в... А когда у нас международное право на интеллектуальную собственность перестало действовать на тех кто ушёл из России?
13:57:45 30-10-2023
Гость (09:18:19 30-10-2023) Сони сейчас бы в России вообще рот не открывать. Ушли? Ну и ... Тем более сами сволочи нарушили договора с игроками, при действующей подписке ограничили её, сволочи!
12:12:26 31-10-2023
Гость (13:57:45 30-10-2023) Тем более сами сволочи нарушили договора с игроками, при дей... Как ограничили? Закрыли только магазин, в котором ничего не купить было бы из-за отключения от SWIFT
00:28:48 31-10-2023
Гость (09:18:19 30-10-2023) Сони сейчас бы в России вообще рот не открывать. Ушли? Ну и ... так будь мужиком патриотным до конца, выброси тлф, и машину сожги, если до нее дорос...
19:08:33 31-10-2023
Гость (09:18:19 30-10-2023) Сони сейчас бы в России вообще рот не открывать. Ушли? Ну и ... Интересно, неужели расходы на адвокатов меньше суммы иска?🤣.
01:58:57 01-11-2023
Ирбис (19:08:33 31-10-2023) Интересно, неужели расходы на адвокатов меньше суммы иска?🤣... Если выиграют, адвокатские расходы лягут на нарушителя
09:18:47 30-10-2023
У нас же разрешено импортозамещение?
09:44:35 30-10-2023
Гость (09:18:47 30-10-2023) У нас же разрешено импортозамещение?... а где тут импортозамещение? Это копирование внешнего вида, да еще и логотипа, это недопросовестное поведение, пос ути производство контрафакта
10:42:29 30-10-2023
Виктор (09:44:35 30-10-2023) а где тут импортозамещение? Это копирование внешнего вида, д... То что Сони ушла с нашего рынка, забив на покупателей своей продукции, кинув их с гарантией на свои изделия - это добросовестное поведение ? Или как обычно, у вас либерососов, это другое ?
00:17:33 31-10-2023
Гость (10:42:29 30-10-2023) То что Сони ушла с нашего рынка, забив на покупателей своей ... А с чего Вы взяли, что они ушли с рынка забив на гарантию? Что Вы про это вообщк знаете? Сони честно закрывали гар.обращения.В случае, не возможности починить, Актировали, и как следствие продавац Вам, а ему по цепочке возразялись деньги.И не только Сони.Хоья были и м...
10:45:37 30-10-2023
Виктор (09:44:35 30-10-2023) а где тут импортозамещение? Это копирование внешнего вида, д... Китайцы всю жизнь копируют и ничего. А с нашей страны эта гавно конторка сбежала поддержав терроризм. И скатерьтью дорожка
00:35:47 31-10-2023
Гость (10:45:37 30-10-2023) Китайцы всю жизнь копируют и ничего. А с нашей страны эта га... что ты так болезненно и злобно о сони, не дотягивал? вечно китайскими поделками пользуешься, устройся на работу, как нормальные люди, глядишь и делишки твои скорбные и поправятся
14:48:36 31-10-2023
Виктор (09:44:35 30-10-2023) а где тут импортозамещение? Это копирование внешнего вида, д... Если честно, для начала сони должно всем вернуть деньги за подписки которые игроки оформили заранее и это будет не 50000... это раз., моральный ущерб родителям детей которые не могли играть в приставку в полном объёме... короче не кивай на другого., коль у самого рожа кривая ушлепки.
10:05:56 30-10-2023
Сумма претензии смешная, видимо, для поддержания имиджа...
10:52:54 30-10-2023
Только не говорите, что он их клепал в подвале. 100 процентов купил в Китае и перепродавал. Вот к изготовителям и пусть предявляют претензии.
12:08:57 30-10-2023
что то я думаю что суд пошлет соньку лесом, в виду ответных санкций
15:15:11 30-10-2023
Когда вы уже подобные новости начнёте понятно излагать? Ничего ж непонятно: одни пересказы статей кодекса, ни фото, ни деталей - что он конкретно сделал, чтоб можно было мнение составить, бесполезная инфа
18:22:25 30-10-2023
Сони иди в опу компания фашиков, постоянно вставляют палки в колёса обычным пользователям, которые приобретали их продукцию, я их флагманский а95l выкинул в мусорку со второго этажа, у меня китайская дешевая хламотень показует лучше чем их флагман
00:27:11 31-10-2023
Сони дно (18:22:25 30-10-2023) Сони иди в опу компания фашиков, постоянно вставляют палки в... ну ты себя и сам и обозначил, диванный патриот с китайскими цацками
23:09:45 30-10-2023
Сони дно (18:22:25 30-10-2023) Сони иди в опу компания фашиков, постоянно вставляют палки в... Так сони сто лет как сама ничего не производит в ТВ. Просто свой значек приклеивают
14:29:05 31-10-2023
Гость (23:09:45 30-10-2023) Так сони сто лет как сама ничего не производит в ТВ. Просто ... Практически все компании ничего не производят в ТВ... И кому это важно? Мне насрать честно говоря. Ну купили они матрицу LG, зато конечный продукт намного качественнее и картинка намного правильнее на Sony, чем на LG с такой же матрицей. Sony красавчики, как не крути, а то что у кого-то нет на них денег или они ушли с рынка, это типа они виноваты? Не страна виновата, от которой открешивается большинство стран? Одни мы молодцы, а весь остальной мир получается идиоты, террористы и т.д.? Сходите в военкомат господа, страна в вас нуждается, глядишь одна из 2-х проблем РФ на нет сходить начнёт, а потом и с дорогами разберёмся.
03:25:49 01-11-2023
Гость (14:29:05 31-10-2023) Практически все компании ничего не производят в ТВ... И кому... В Сони матрицы LG!))) Не смешите, работаю в сервисе, там самый дешёвый Китай стоит!))) Так для сведения!!!
18:23:25 31-10-2023
Ты кто такой? Давай, до свидания! Вали в "омерегу", восстанавливать ЖД дороги!
19:35:10 31-10-2023
Гость (00:28:48 31-10-2023) так будь мужиком патриотным до конца, выброси тлф, и машину ... Ты наверное же сжог, и выбросил... Молодца
20:42:07 31-10-2023
Сони пошли на поводу и плюнула в душу игрокам. Мало того что из за сфивта отключила оплату. Она убрала магазин, исключила русский язык из большинства новых проектов, не приняла мер для перехода к иным способам оплаты. Вообще хамски задернула зановес и всё. Зато сами в суд подавать побежали.... Чувствую это дело закончится не в пользу сони. Мы постараемся ответить достойно.
18:35:37 01-11-2023
Короче, я решил маломальски разобраться че случилось, этот тип в составе своих друзей сколотил банду покупке неоригинальных товаров включая джойстики и выдавали за оригинальные, кто-то на них написал заяву, их задержали и осудили по статье мошенничество, после чего ещё и Sony подала на них в суд за то что они продавали паленный Китай, выставляя за оригинальный товар!