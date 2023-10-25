В Барнауле из-за антисанитарии закрыли шаурмичную на Павловском тракте
Суд вынес решение приостановить деятельность заведения на 10 суток
25 октября 2023, 15:15, ИА Амител
Судебные приставы исполнили решение суда о приостановлении работы шаурмичной в Барнауле. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю, причиной стала антисанитария.
Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов Железнодорожного района краевой столицы. Владельца точки общепита на Павловском тракте признали виновным в административном нарушении по ст. 6.6. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению"). Суд принял решение приостановить деятельность заведения на 10 суток.
Пристав вручил постановление индивидуальному предпринимателю, в том числе и предупреждение об административной ответственности по ст. 17.14 ("Нарушение законодательства об исполнительном производстве"). Приставы будут ежедневно контролировать соблюдение приостановки работы.
15:43:29 25-10-2023
где?
16:07:03 25-10-2023
Гость (15:43:29 25-10-2023) где?... На Павловском тракте ))
15:57:51 25-10-2023
О какой точке идет речь?
16:12:21 25-10-2023
тама
16:13:13 25-10-2023
судя по фото это "Шампур" возле останвки "Автоцентр ЗиЛ"
16:35:15 25-10-2023
Гость (16:13:13 25-10-2023) судя по фото это "Шампур" возле останвки "Автоцентр ЗиЛ"... он и есть
16:34:53 25-10-2023
похоже Шампур, - либо судье (Р.В. Тагильцев) денег не занес либо еще кому то дорогу перешел, обычные шаурмячные без каких либо соблюдений санитарных норм работают а эту закрыли по надуманным признакам, дело гуглиться по фотографии в течении минуты.
17:34:25 25-10-2023
гость (16:34:53 25-10-2023) похоже Шампур, - либо судье (Р.В. Тагильцев) денег не занес... с чего взяли, что по надуманным?
19:05:25 25-10-2023
Гость (17:34:25 25-10-2023) с чего взяли, что по надуманным?... В общепите сложно соблюдать все требования, притом я прочитал решение суда которое в общем доступе, там практически все нарушение устранены, я не одобряю что нужно нарушать, просто любой общепит можно привлечь к ответственности... я к этой шаурмячной ни какого отношения не имею кроме той что в целом это одна где я епизодически обедаю, и в целом вижу что на кухне там все более менее хорошо особенно по сравнению с другими
20:20:11 25-10-2023
Гость (19:05:25 25-10-2023) В общепите сложно соблюдать все требования, притом я прочит... Похоже, кто-то траванулся, поэтому проверка.
05:15:23 26-10-2023
Гость (19:05:25 25-10-2023) В общепите сложно соблюдать все требования, притом я прочит... епизодически????
11:04:58 26-10-2023
Гость (19:05:25 25-10-2023) В общепите сложно соблюдать все требования, притом я прочит... епизодически ))))))
00:11:40 26-10-2023
Брал там как-то раз шаурму, весьма большие куски курицы и не вкусная шаурма. А народа тьма там, не понимаю, что так прилипли. Просто место проходное?... Ну и шашлычок из баранины люблю. Тоже там купил, лучше бы не покупал, не вкусный и не жевался. Третий попытки что-то там купить больше не делал.
12:07:05 26-10-2023
Гость (00:11:40 26-10-2023) Брал там как-то раз шаурму, весьма большие куски курицы и не... жрите дома