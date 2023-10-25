В Барнауле из-за антисанитарии закрыли шаурмичную на Павловском тракте

Суд вынес решение приостановить деятельность заведения на 10 суток

25 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

Судебные приставы исполнили решение суда о приостановлении работы шаурмичной в Барнауле. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю, причиной стала антисанитария.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов Железнодорожного района краевой столицы. Владельца точки общепита на Павловском тракте признали виновным в административном нарушении по ст. 6.6. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению"). Суд принял решение приостановить деятельность заведения на 10 суток.

Пристав вручил постановление индивидуальному предпринимателю, в том числе и предупреждение об административной ответственности по ст. 17.14 ("Нарушение законодательства об исполнительном производстве"). Приставы будут ежедневно контролировать соблюдение приостановки работы.