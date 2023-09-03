Сообщения о смерти актера Алексея Янина оказались ошибкой
Супруга мужчины рассказала, что сама узнала обо всем от похоронщиков
03 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Информация о смерти российского актера Алексея Янина оказалась ложной. Об этом в социальных сетях рассказала его супруга Анастасия.
По словам женщины, сама она получила это сообщение, возможно, от похоронщиков, но позднее в больнице, куда попал актер, врачи заявили, что он жив. Состояние Янина остается тяжелым.
Напомним, что с 2015 года Алексей Янин борется с тяжелыми последствиями инсульта. 2 сентября в СМИ появились сообщения о том, что после госпитализации он скончался.
09:39:56 03-09-2023
Доктора за призовые от похоронщиков бьются? Теперь если помрёт будет кому предъявлять.
10:32:22 03-09-2023
Значит будет долго жить.Дай Бог ему здоровья!