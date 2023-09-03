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Сообщения о смерти актера Алексея Янина оказались ошибкой

Супруга мужчины рассказала, что сама узнала обо всем от похоронщиков

03 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Информация о смерти российского актера Алексея Янина оказалась ложной. Об этом в социальных сетях рассказала его супруга Анастасия.

По словам женщины, сама она получила это сообщение, возможно, от похоронщиков, но позднее в больнице, куда попал актер, врачи заявили, что он жив. Состояние Янина остается тяжелым. 

Напомним, что с 2015 года Алексей Янин борется с тяжелыми последствиями инсульта. 2 сентября в СМИ появились сообщения о том, что после госпитализации он скончался. 

Здоровье Кино

Комментарии 2

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Гость

09:39:56 03-09-2023

Доктора за призовые от похоронщиков бьются? Теперь если помрёт будет кому предъявлять.

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Владимир В.

10:32:22 03-09-2023

Значит будет долго жить.Дай Бог ему здоровья!

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