Сообщения о смерти актера Алексея Янина оказались ошибкой

Супруга мужчины рассказала, что сама узнала обо всем от похоронщиков

03 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Информация о смерти российского актера Алексея Янина оказалась ложной. Об этом в социальных сетях рассказала его супруга Анастасия.

По словам женщины, сама она получила это сообщение, возможно, от похоронщиков, но позднее в больнице, куда попал актер, врачи заявили, что он жив. Состояние Янина остается тяжелым.

Напомним, что с 2015 года Алексей Янин борется с тяжелыми последствиями инсульта. 2 сентября в СМИ появились сообщения о том, что после госпитализации он скончался.