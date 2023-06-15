Соревнования по профессиональному мастерству прошли в Алтайкрайэнерго

Главная задача мероприятия – не столько выбрать лучшего специалиста, сколько повысить профессионализм каждого

15 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Соревнования электромонтеров в Зудилово / Фото: пресс-служба АО "СК Алтайкрайэнерго"

С 5 по 9 июня 2023 года на полигоне электротехнических испытаний в селе Зудилово прошли соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей.

Зачем проводили соревнования?

Главное на соревнованиях – не выявить лучшего из лучших, а обучить сотрудников, отметил во время торжественного открытия главный судья, заместитель генерального директора АО "СК Алтайкрайэнерго" – главный инженер Юрий Доманов.

"Задача соревнований одна – повысить профессионализм специалистов АО "СК Алтайкрайэнерго". Для нас важно, чтобы все и всегда безопасно и технически грамотно выполняли поставленные задачи. От этого зависит не только качественное электроснабжение жителей Алтайского края, но и здоровье и жизни людей", – подчеркнул Доманов.

В чем соревновались электромонтеры?

В программу соревнований включили обучающие этапы, электромонтеры отработали:

измерение сопротивления изоляции оборудования подстанций;

замер уровня загнивания деревянной опоры;

проверку состояния опоры методом неразрушающего контроля;

измерение вертикального габарита до проводов воздушных линий электропередачи при помощи ультразвукового измерителя расстояний "Даль";

монтаж соединителя провода ВЛ-0,4-10 кВ спирального типа.

Всего участники преодолели восемь этапов. Судьи оценивали знания и навыки электромонтеров и специалистов по охране труда из девяти филиалов. Специальный организационный этап прошли директора и главные инженеры филиалов.

"Специалисты секторов охраны труда впервые приняли участие в соревнованиях в этом году. Их этап состоял из двух заданий: первое – 30 теоретических вопросов, второе – реанимация робота-манекена. Баллы, заработанные специалистами по охране труда, добавились к баллам команд", – рассказала заместитель начальника отдела производственного контроля и охраны труда, судья соревнований Татьяна Ковтун.





































































































































Соревнования электромонтеров в Зудилово / Фото: пресс-служба АО "СК Алтайкрайэнерго"

Погода не помешала

В этом году свой вклад в проведение соревнований внесла аномальная жара. Столбики термометров поднимались до 37-38 градусов по Цельсию. Несмотря на это, электромонтеры преодолели все испытания, доказав, что они готовы работать в любых погодных условиях.

"Профессионализм должен быть всегда и везде. Мы обязаны качественно выполнять свою работу – независимо от погодных условий. Из-за жары тяжело было концентрироваться: помимо обычного напряжения, появились усталость и рассредоточение. Но мы справились", – поделился электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Курьинского участка Змеиногорских МЭС Вадим Пищальников.

Начальник Романовского участка Алейских МЭС Иван Розенберг отметил, что осложняющие работу погодные условия – это еще одна возможность проверить свои силы. На плечах электромонтеров лежит ответственность за электроснабжение тысяч людей, поэтому им необходимо быть способными оперативно анализировать обстановку и принимать верные решения.

Учились даже студенты

В этом году соревнования посетили студенты Алтайского государственного технического университета, Алтайского государственного колледжа, Волчихинского политехнического колледжа и Благовещенского строительного техникума.

Они отметили, что участие в таких мероприятиях позволяет познакомиться с профессией и понять, насколько важна в работе каждая деталь.

Во время экскурсии по полигону обучающиеся попробовали свои силы в проведении реанимационных мероприятий – им предложили пройти часть одного из этапов соревнований – отработку непрямого массажа сердца на специальном тренажере.

"Я очень благодарен за возможность побывать на соревнованиях. Видно, что компания заботится о своих сотрудниках. Специальность электромонтёра сложная, она требует постоянного повышения квалификации и улучшения навыков, готовности работать и руками, и головой. Именно поэтому я хочу начать работать в Алтайкрайэнерго", – рассказал студент третьего курса Благовещенского строительного техникума Никита Власов.

Отметим, 8 июня студенты Волчихинского политехнического колледжа и Благовещенского строительного техникума пообщались с генеральным директором АО "СК Алтайкрайэнерго" Сергеем Прибом в рамках круглого стола. Студенты задавали вопросы о трудоустройстве, особенностях работы в компании и развитии отрасли.

"С Алтайкрайэнерго мы тесно сотрудничаем уже два года, наши студенты принимают участие во многих мероприятиях, являются амбассадорами компании. Посещение соревнований по профессиональному мастерству дает им возможность больше узнать о задачах электромонтера и оценить перспективы своего карьерного роста", – рассказала мастер производственного обучения Волчихинского политехнического колледжа Юлия Сдобникова.

Уровень растет

В закрытии соревнований и церемонии награждения принял участие заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин. Он подчеркнул, что в Алтайкрайэнерго год от года растут как уровень организации соревнований, так и уровень навыков участников.

Во время торжественного подведения итогов впервые была зачитана клятва молодого специалиста-энергетика. Ее произнес инженер производственно-технической службы филиала "Рубцовские МЭС" Александр Шишин. Сергей Приб призвал сделать принесение клятвы традицией.

Кто победил?

По итогам пяти дней соревнований заняли первое место и увезли на малую родину бригадный автомобиль ГАЗ-27527 "Соболь" сотрудники филиала "Новоалтайские МЭС". На вторую ступень пьедестала поднялись электромонтеры Змеиногорских МЭС. Бронзу завоевали специалисты рубцовского филиала.