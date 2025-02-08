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Сорок человек выбежали из барнаульской высотки из-за горящей занавески

На месте работали 12 спасателей

08 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В одном из высотных домов Барнаула сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как выяснилось, на тринадцатом этаже в одной из квартир вспыхнула занавеска. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели – 12 специалистов и три единицы техники. Однако к их приезду жильцы уже потушили огонь подручными средствами.

Площадь возгорания составила три "квадрата".

"Самостоятельно из подъезда эвакуировались 40 человек (в том числе 15 детей). Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – занавеска загорелась от свечи. Повредились также потолок и личные вещи.

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Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 5

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Гость

18:25:41 08-02-2025

сейчас очень модный стиль "сканди" с открыто горящими свечками, на всех фотках эти свечки понатыканы. так что еще много пожаров впереди от "модниц"

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Коль

18:30:30 08-02-2025

Прально... Если че рви когти..

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Коль

18:30:44 08-02-2025

Прально... Если че рви когти..

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Гость

21:42:56 08-02-2025

Аж 12 спасателей.. трудно им пришлось толкаться пока бежали.

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Абориген бывший

15:03:11 09-02-2025

Деревенщины барнаульские устроили романтик. Лучше бы как обычно набухались

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