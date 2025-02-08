Сорок человек выбежали из барнаульской высотки из-за горящей занавески
На месте работали 12 спасателей
08 февраля 2025, 18:00, ИА Амител
В одном из высотных домов Барнаула сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как выяснилось, на тринадцатом этаже в одной из квартир вспыхнула занавеска. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели – 12 специалистов и три единицы техники. Однако к их приезду жильцы уже потушили огонь подручными средствами.
Площадь возгорания составила три "квадрата".
"Самостоятельно из подъезда эвакуировались 40 человек (в том числе 15 детей). Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – занавеска загорелась от свечи. Повредились также потолок и личные вещи.
18:25:41 08-02-2025
сейчас очень модный стиль "сканди" с открыто горящими свечками, на всех фотках эти свечки понатыканы. так что еще много пожаров впереди от "модниц"
18:30:30 08-02-2025
Прально... Если че рви когти..
18:30:44 08-02-2025
Прально... Если че рви когти..
21:42:56 08-02-2025
Аж 12 спасателей.. трудно им пришлось толкаться пока бежали.
15:03:11 09-02-2025
Деревенщины барнаульские устроили романтик. Лучше бы как обычно набухались